20 ноября 2022, 11:30

Активистка оштрафована в Краснодаре за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку Марию Павлову, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 октября стало известно, что дело против активистки Марии Павловой, обвиненной ранее в дискредитации военных после пикета в Краснодаре против мобилизации, поступило в суд.

24 сентября в Краснодаре прошли две акции протеста против мобилизации, на них были задержаны не менее двух человек, в том числе Мария Павлова.

Суд в Краснодаре признал виновной активистку Марию Павлову в дискредитации российских военных и оштрафовал её на 30 тысяч рублей. Павлова признала вину, но на заседание суда не пришла, сообщили 19 ноября "Кавказ. Реалии"*.

Следствие считает, Павлова призывала "к воспрепятствованию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан" тем, что в конце сентября вышла к памятнику Екатерине II в Краснодаре на акцию протеста, и призывала отменить мобилизацию.

Дело в отношении Марии Павловой поступило в суд 10 октября, суд вынес решение по нему 19 октября, а 10 ноября материалы дела были сданы в отдел судебного делопроизводства, указано на сайте Ленинского районного суда Краснодара.

Комментариев Павловой или ее представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября активистка Ирина Григорьева подала апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу. Григорьева заявила, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность в международном общественном движении "Общественный контроль правопорядка". 18 ноября защита назвала незаконной отправку краснодарской активистки в психбольницу.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Кубанская активистка Григорьева освобождена из психиатрической клиники", "Прокуратура поддержала правозащитников в деле о пытках краснодарца", "Краснодарские активисты назвали стихийным собрание против мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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