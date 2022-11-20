Житель Ростова-на-Дону умер после задержания

20 ноября 2022, 01:57

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Житель Ростова-на-Дону был доставлен в отдел полиции. По словам силовиков, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и ударился головой. В отделе мужчине стало плохо, его госпитализировали, однако он умер в больнице.

Главное управление министерства внутренних дел России по Ростовской области проводит проверку смерти местного жителя после задержания полицейскими.

По данным ведомства, в один из отделом полиции Ростова-на-Дону поступило сообщение о том, что на одной из улиц Советского района замечен мужчина, которые ведет себя неадекватно. Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мужчину, которые находился в состоянии сильного алкогольного опьянение. На его лице были кровоподтеки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 19 ноября.

Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он, будучи пьяным, упал и ударился головой об бордюр. В отделе мужчина пожаловался на ухудшение самочувствия, ему вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение госпитализировать доставленного, уже в медучреждении он умер, пишет ведомство.

Видео с камер наблюдения, на котором запечатлен мужчина, опубликовало издание 1rnd.ru в своей группе в соцсети "ВКонтакте". На нем видно, что одетый в черную куртку и черную шапку мужчина действительно не может устоять на ногах и падает. При этом он пытается удержаться за тележку из супермаркета. Некоторое время он лежит на земле, держась одной рукой за тележку. Мимо проходят люди, одна девушка подходит к нему, затем подтягиваются еще люди. Они помогают ему подняться и на этом видео заканчивается.

Умерший работал в одном из гипермаркетов Ростова-на-Дону. Он собирал на парковке тележки, пишет donnews.ru со ссылкой на источник.

Мужчине было 67 лет. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму с переломом костей, ушиб головного мозга и контакт с тупым предметом, пишет Telegram-канал Baza.

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