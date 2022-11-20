Аналитики перечислили трудности репатриации турок-месхетинцев в Грузию

20 ноября 2022, 02:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возвратившиеся в Грузию турки-месхетинцы столкнулись с проблемой с получением гражданства и документов, изучением грузинского языка, им не разрешают селиться в некоторых регионах, сообщили "Кавказскому узлу" аналитики.

В 1944 году жившие в Грузии турки-месхетинцы были насильственно переселены в по приказу Сталина в Среднюю Азию. За три дня было депортировано от 90 до 116 тысяч человек, значительная часть которых погибла по дороге от болезней и голода. В 1956 года турки-месхетинцы получили право вернуться на Кавказ, но значительная часть их осталась в уже обжитых районах Средней Азии. После этнических столкновений в Ферганской долине Узбекистана в мае-июне 1989 года более 70 тысяч месхетинцев бежали в Россию, Казахстан, Азербайджан и Украину, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины".

Власти Грузии фактически препятствуют репатриации турок-месхетинцев, которая была начата в 60-х годах прошлого столетия, заявил 19 ноября корреспонденту "Кавказского узла" руководитель неправительственной организации «Лаборатория исследования советского прошлого» Ираклий Хвадагиани.

«В Грузию смогли переехать несколько сот человек. Но они до сих пор сталкиваются с комплексными проблемами: нет программы для их интеграции, у многих из них нет официальных документов – паспортов, удостоверений личности, они граждане других стран. Это создает проблемы для учебы и получения социальной защиты. Нет осмысленной политики государства и содействия властей для их интеграции в общество и продолжения процесса репатриации», - сказал он.

В 2017 году в День репатрианта в Грузию приехали 60 турок-месхетинцев для ознакомления с бытом соплеменников, которые поселились в регионе Самцхе-Джавахети ранее. Участники делегации заявили, что среди месхетинцев в России и Азербайджане распространено мнение о том, что в Грузии не хотят принимать их обратно. Этому способствовала волна неприятия, прокатившаяся после погрома месхетинцев в Фергане в 1989 году, когда тысячи изгнанников хотели самовольно вернуться в Грузию, а также после принятия закона о репатриации в Грузии в 2008 году. Репатриированные месхетинцы признались, что в Грузии столкнулись с проблемой с трудоустройством и освоением государственного языка.

Хвадагиани отметил, что и ранее процесс репатриации турок-месхетинцев был скорее формальным. Принятие закона «О репатриации лиц, насильно переселенных властями СССР из Грузии в 40-х годах XX века» не принесло ощутимых результатов, поскольку у них не было необходимых документов, да и сроки были ограниченными. В этот период в Грузию вернулись менее 100 человек. Однако в регионе Самцхе-Джавахети, где проживали их предки, смогли поселиться лишь несколько семей.

В марте 2010 года Совет Европы раскритиковал власти Грузии за срыв сроков репатриации месхетинцев.

Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что репатриантам власти не разрешают вернуться в Самцхе-Джавахети из опасения межэтнического конфликта на фоне вопроса вокруг Нагорного Карабаха, так как в регионе компактно проживают этнические армяне.

«Возвращение турок-месхетинцев начали еще во времена советской власти, тогда это происходило дозированно. В основном этому мешала ситуация, сложившаяся в самом обществе турок-месхетинцев. После восстановления независимости Грузии было сложно принимать таких людей, которые не отождествляли себя с турецкой нацией и с местным населением. В тот период в стране были этнические противостояния», - сказал Арешидзе корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в тот период предоставляли возможность вернуться в страну тем, кто жил на Северном Кавказе и отождествлял себя с грузинскими мусульманами. В страну вернулись примерно две тысячи человек, часть из них живет в Самтредском районе, другая – в регионе Гурия, остальные расселились по стране. «Если судить по международным документам, то Грузия не до конца выполняла свое обязательство. По факту кое-что сделано, кое-чему помешали. Уже нет в живых того поколения людей и в памяти не осталось, что они – жители Грузии, а молодежь не рвалась в Грузию, где не очень хорошее экономическое положение», - сказал он.

Эксперт сообщил, что среди репатриантов есть люди, которые живут в Грузии 12-15 лет, но так и не выучили грузинский язык и не желают его учить. Часть людей не может получить гражданство Грузии, но они не сталкиваются с проблемами массовой ксенофобии.

По данным на 1939 год в Грузинской ССР проживали 4950 турок, следует из данных Всесоюзной переписи населения (РГАЭ РФ (бывший ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед. хр. 966-1001). В переписи населения Грузии за 2015 год отдельно турки-месхетинцы не указаны, в таблице "Распределение численности населения Грузии по этническим группам" указана категория "Прочие". Численность населения указанной категории - 14,3 тысячи человек. Какие национальности относятся к данной категории - не конкретизируется.

Руководитель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе сообщил, что вернувшиеся в Грузию турки-месхетинцы испытывают серьезные проблемы с получением гражданства Грузии, что вызывает ряд серьезных проблем социального характера.

«В Грузию несколько лет назад вернулись турки-месхетинцы. Живут здесь, но гражданство Грузии так и не получили. Уже и не могут получить из-за внесенных изменений в закон, требующего знания грузинского языка и истории. Случаев ксенофобии не было», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его информации, гражданства Грузии нет у 163 репатриантов, они не могут пользоваться социальными сервисами в стране, дети в школах учатся нелегально. Кроме того, было несколько случаев, когда в случае выезда из страны их не пускали обратно, несмотря на приобретенную недвижимость. «Было обращение от одного гражданина России, которого не впустили в Грузию несмотря на то, что у него здесь дом и он жил несколько лет здесь, но грузинского гражданства нет», - сообщил Никаидзе.

До 2010 года грузинское министерство по делам внутренне перемещенных лиц, беженцев и репатриации приняло 5841 заявку на получение статуса репатрианта. В течение последующих лет были одобрены 1254 заявки на получение статуса репатрианта, что позволяет заявителям отказаться от своего нынешнего гражданства и получить гражданство Грузии. 500 человек из них получили так называемое "условное гражданство" – право в течение пяти лет прибыть в Грузию и оформить здесь гражданство окончательно. Однако за период с 2014 по 2016 год только семь человек из числа заявителей прибыли в Грузию и получили гражданство страны, сообщается на сайте министерства.

Репатриант Иосиф Хозреванидзе сообщил, что вернулся в Грузию с семьей в 1982 году из Азербайджана. Его семья была депортирована в Среднюю Азию в 1944 году, где он и родился, а в 1958 году после упразднения комендантского надзора семья переехала в Азербайджан.

«В 1969 году примерно 300 семей переехали в Абхазию, решив, что в автономной республике в составе Грузии не будет такого надзора и не выселят оттуда. Однако через три месяца их выселили. В это время я находился там, гостил у брата и нас вывозили из Абхазии в товарных вагонах», - рассказал он.

По его словам, после возвращения в Грузию они не смогли поселиться в районе, где раньше жила семья, разрешили жить только в Западной Грузии, мотивировав тем, что турки-месхетинцы - протурецки настроенные люди, а регион граничит с Турцией. На сегодняшний день в Ахалцихском районе Самцхе-Джавахети живет примерно 20 семей репатриантов, у них нет вида на жительства и гражданства Грузии.

При этом, по его словам, сложности с получением гражданства Грузии возникли после принятия закона «О репатриации лиц, насильно переселенных властями СССР из Грузии в 40-х годах XX века». В частности, нормы закона оговаривали разрешение на возвращение в страну, но, прежде чем получить гражданство, необходимо отказаться от другого гражданства и только после этого будет рассмотрен вопрос присвоения. «Люди боятся, что если откажутся от своего гражданства, им не дадут гражданство Грузии, что им тогда делать?» - пояснил Хозреванидзе.

Турки-месхетинцы (тур. Ahıska Türkleri) – этнические турки, исторически проживавшие в Месхетии – области на юго-западе Грузии. В настоящее время турки-месхетинцы проживают в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, России, Азербайджане, Украине, Грузии, Турции и США. Их называют также "ахыска", "турки-ахыска", "ахалцихские турки", "кавказские турки". В 2004–2005 годах часть турок-месхетинцев, живших в Краснодарском крае, под давлением местных властей выехала в США, сообщается в материале "Турки-месхетинцы", размещенном в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.