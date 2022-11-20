Граждане Азербайджана задержаны после массовой драки в грузинском селе

20 ноября 2022, 00:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Массовая драка произошла в столовой грузинского села Гоми. Два человека получили травмы, задержаны три гражданина Азербайджана.

Массовая драка произошла в селе Гоми Хашурского муниципалитета.

Инцидент произошел 18 ноября в местной столовой. После массовой драки были госпитализированы в больницу в Хашури гражданин Турции и гражданка Грузии. Мужчина получил поверхностную травму головы, женщина - открытую рану головы, пишет "Прайм-Тайм".

Трое граждан Азербайджана, которые подозреваются в нанесении побоев, задержаны по горячим следам, информируют "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне в Батуми несколько человек напали на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели", был избит оператор. Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.