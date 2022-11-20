20 ноября 2022, 00:58

Граждане Азербайджана задержаны после массовой драки в грузинском селе

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Массовая драка произошла в столовой грузинского села Гоми. Два человека получили травмы, задержаны три гражданина Азербайджана.

Массовая драка произошла в селе Гоми Хашурского муниципалитета.

Инцидент произошел 18 ноября в местной столовой. После массовой драки были госпитализированы в больницу в Хашури гражданин Турции и гражданка Грузии. Мужчина получил поверхностную травму головы, женщина - открытую рану головы, пишет "Прайм-Тайм".

Трое граждан Азербайджана, которые подозреваются в нанесении побоев, задержаны по горячим следам, информируют "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне в Батуми несколько человек напали на съемочную группу оппозиционной телекомпании "Пирвели", был избит оператор. Нападавшие заявили, что им не нравится редакционная политика телекомпании.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Задержаны подозреваемые в избиении журналистов в Зугдиди", "Следствие потребовало ареста обвиняемого в нападении на журналистов "Формулы"", "ЮНЕСКО внесло Лексо Лашкараву в список убитых журналистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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