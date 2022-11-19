Военный из Камышина погиб на Украине

19 ноября 2022, 23:59

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Ефрейтор Денис Карпушов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 153 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованный Александр Конопатов стал 152-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого подтвердили власти.

Ефрейтор Денис Карпушов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 153 жителей Волгоградской области."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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