Ростовчанин оштрафован за дискредитацию армии

19 ноября 2022, 21:20

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Суд в Ростове-на-Дону признал сегодня Мирасада Асадова виновным в дискредитации российской армии и обязал его выплатить штраф.

Как писал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Так, 14 ноября стало известно, что Вячеслав Никифоров оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии за пацифистский пикет в центре Ростова-на-Дону.

Советский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал по административной статье о "дискредитации" российских военных Мирасада Асадова, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело против Асадова поступило в суд сегодня в 10.50 мск, через пять минут было передано судье, а уже в 11.00 мск состоялось судебное заседание на котором "вынесено постановление о назначении административного наказания", следует из карточки дела на сайте Советского районного суда Ростова-на-Дону. На какую именно сумму и за какие действия оштрафован Асадов, не сайте суда не указано.

Напомним, статья 20.3.3 КоАП РФ "Действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации" предусматривает для гражданских лиц штраф от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.