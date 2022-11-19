Верховный суд Абхазии направил дело о смерти Анзора Тарбы на новое рассмотрение

19 ноября 2022, 10:58

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Верховный суд Абхазии освободил из-под домашнего ареста четверых полицейских, обвиненных в пытках и избиениях задержанного Анзора Тарбы, и направил дело о его смерти на новое рассмотрение в горсуд Сухума.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 марта 2021 года кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского горсуда об оправдании четверых бывших полицейских по делу о смерти задержанного Анзора Тарбы и постановила поместить их под домашний арест.

18 ноября Верховный суд Абхазии отменил домашний арест бывшим полицейским Адгуру Аутлеву, Виталию Кулову, Бадри Джикирбе и Аслану Чедии, обвиняемых по делу о гибели задержанного Анзора Тарбы, сообщил суд на своем сайте.

На заседании суда защита полицейских просила не направлять дело Генпрокурору Абхазии для устранения нарушений в нем. Речь идет о данных, которые квалифицируют действия Джикирбы и Чедии на более тяжкое преступление. Адвокаты просили суд оставить в силе оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года. Представитель Генпрокуратуры и потерпевшая сторона просили оставить ходатайства адвокатов силовиков без удовлетворения.

Суд принял решение не возвращать дело в Генпрокурору Абхазии, и передал его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. "Адгур Аутлев, Виталий Кулов, Бадри Джикирба и Аслан Чедия считаются невиновными, пока их вина не будет установлена", – сказано в сообщении.

Напомним, бывший начальник управления уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикирба и его заместитель Аслан Чедия обвиняются в халатности, повлекшей смерть человека. Бывшему майору милиции Адгуру Аутлеву и бывшему оперуполномоченному Виталию Кулову вменяются превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Анзор Тарба, был помещен под стражу в связи с административным правонарушением. Он скончался в ночь на 11 июля 2019 года в здании Министерства внутренних дел Абхазии. Сухумский горсуд ранее пояснил оправдательный вердикт обвиняемым отсутствием доказательств их виновности. 13 ноября 2021 года Генпрокуратура Абхазии заявила, что считает приговор суда необоснованным и обжаловала его решение в Верховном суде Абхазии.

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