Два ставропольских подростка обвинены в ложных сообщениях о минировании

19 ноября 2022, 06:13

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Дело двух подростков из Ставрополя, которые рассылали письма с сообщениям о готовящихся взрывов в социальные заведения и правоохранительные органы, дошло до суда.

В Промышленный районный суд Ставропольского края поступило уголовное дело в отношении двух подростков, которые обвиняются в том, что в январе-феврале рассылали ложные сообщения о минировании социальных объектов в регионе, а также в Самарской и Челябинской областях.

По данным следствия, один из несовершеннолетних разместил в соцсетях пост о готовности заплатить деньги тому, кто напишет текст о готовящихся взрывах. На это объявление откликнулся второй подросток, сообщает 18 ноября 1777.ru.

Подростки писали письма на электронную почту в органы исполнительной власти, правоохранительные органы и в учебные заведения. При этом за рассылку сообщений исполнитель получал деньги от заказчика, пишет "Кавказ-Пост".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре житель Ростова-на-Дону был обвинен в том, что дважды звонил силовикам и сообщал о минировании различных объектов в нескольких регионах России.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.