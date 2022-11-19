Власти Грузии связали увеличение числа русскоязычных учащихся с беженцами из Украины

19 ноября 2022, 02:21

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Грузинская оппозиция задала вопрос министру образования Михаилу Чхенкели об увеличении числа русскоязычных школ и секторов. Чиновник парировал, заявив, что их число не увеличилось, но число обучающих на русском языке действительно выросло за счет беженцев из Украины.

Как писал "Кавказский узел", грузинские СМИ выяснили, что в Батуми работает русскоязычное частное учебное заведение School Club Georgia. При этом, по данным Национального центра качества образования министерства науки и образования Грузии, учебное заведение работает без авторизации. Директор учебного заведения рассказала, что учреждение занимается подготовкой тех детей, которые находятся на семейном обучении в России и аттестацию проходят онлайн.

По инициативе "Единого национального движения" в парламенте Грузии выступил министр образования Михаил Чхенкели, который ответил на вопрос о том, что в стране увеличилось количество русскоязычных школ, пишут 18 ноября "Новости-Грузия".

По данным оппозиционных депутатов, сейчас в Грузии функционирует 11 муниципальных русских школ и 47 русскоязычных секторов в смешанных школах.

Чхенкели уточнил, что русскоязычных школ в Грузии действительно 11, а секторов - всего 45. Министр сообщил, что, по сравнению с прошлым годом, увеличилось количество учащихся, которые обучаются в русскоязычных школах и секторах, информирует "Грузия-онлайн".

Министр также добавил, что в 2020-2022 годах "не было аккредитовано ни одно новое русскоязычное частное общеобразовательное учреждение". По данным на май 2021 года в русскоязычных школах и секторах обучались 14 222 детей, а в ноябре 2022 - 16 042 ученика.

"Следует отметить, что увеличение контингента русскоязычных школ и секторов на 1820 в основном связано с въездом лиц, которые не могут продолжать получение общего образования на территории Украины в результате боевых действий на Украине после 24 февраля 2022 года", - сказал Чхенкели.

Министерство образования Грузии сообщило в сентябре, что число школ с украиноязычным сектором увеличилось до трех.

Он также сообщил, что в прошлом учебном году в тбилисской школе №41 и батумской школе №20 были открыты украиноязычные секторы, а в текущем учебном году - украиноязычный сектор в тбилисской школе №220. По его словам, ученикам из Украины была предоставлены возможность "продолжить обучение на разных языках в государственных и частных общеобразовательных учреждениях". "Именно поэтому увеличилось количество желающих продолжить обучение в русскоязычном секторе, что не означает увеличение числа русскоязычных школ и секторов", - добавил министр.

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