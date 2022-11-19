19 ноября 2022, 01:22

Ставрополец осужден за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Ставрополя попытался дать взятку сотруднику ФСБ за то, чтобы они прекратили уголовное преследование его знакомых. Суд приговорил ставропольца к 4,5 годам колонии строгого режима.

Житель Ставрополя признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику Федеральной службы безопасности.

По данным следствия, 40-летний житель Ставрополя в сентябре 2021 года узнал, что сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении должностных лиц одного из местных предприятий проводят оперативно-розыскные мероприятия. Ставрополец оказался знакомым упомянутых должностных лиц и предложил заместителю начальника ведомства взятку в четыре миллиона рубля за то, что не привлекать их к уголовной ответственности, говорится в сообщении, опубликованном 18 ноября на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

В октябре того же года мужчина попытался передать сотруднику УФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, первую часть взятки в один миллион рублей. После этого ставрополец был задержан.

Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

На сайте Буденновского городского суда Ставрополя отмечается, что 18 ноября рассматривалось одно дело по статье 30 часть 3, статьи 291 часть 5 Уголовного кодекса (покушение на дачу взятки в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам). Оно поступило в суд 30 сентября текущего года, следует из данных на сайте суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле бывший начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю был заподозрен в крупном мошенничестве.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Источники сообщили о задержании начальника УГИБДД по Ставропольскому краю", "Полицейские задержаны по делу о взятке на Ставрополье", "Полицейский на Ставрополье получил условный срок за взятку".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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