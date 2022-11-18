Экономисты объяснили заинтересованность Азербайджана в российском газе

18 ноября 2022, 20:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Газпром" сообщил о начале поставок газа в Азербайджан, до марта 2023 года планируется экспортировать до одного миллиарда кубометров. Поставки из России призваны обеспечить растущие потребности Азербайджана зимой, при этом "Газпром" может поставлять газ по выгодным тарифам, а Азербайджан сможет экспортировать соответствующие объемы в Европу по более высоким ценам, указали азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве в котором речь идет об удвоении мощностей Южного газового коридора (ЮГК). Импорт азербайджанского природного газа в Евросоюз (ЕС) вырастет до 20 миллиардов кубических метров в год к 2027 году. Перспективы увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС выгодны обеим сторонам, а Азербайджан получит от этого партнерства также политические бонусы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики. По их мнению, Азербайджан покроет незначительную часть потребностей Европы в газе и эти поставки не осложнят отношения с Россией.

15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа, сообщил 18 ноября "Газпром" на своем сайте. "Документ подписан между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок — до 1 миллиарда кубометров газа", - сказано в сообщении российской компании.

SOCAR не прокомментировала указанное сообщении. Представители гостнефтекомпании Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

Поставки из России вызваны необходимостью удовлетворения потребностей Азербайджана в природном газе в зимний период, указал глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

"Азербайджан ежегодно добывает около 35 миллиардов кубометров товарного газа. При этом внутренние потребности составляют 13 миллиардов кубометров. С учетом растущего спроса на азербайджанский газ на внешних рынках с каждым годом экспорт возрастает. По итогам 2022 года объем экспорта – в Грузию, Турцию и Европу достигнет 23 млрд кубометров, в зимний период на местном рынке в зависимости от погодных условий может возникнуть дефицит до 1-2 миллиардов кубометров газа. Поэтому Азербайджан старается застраховаться и заключает контракты с потенциальными поставщиками. Сейчас подписано соглашение с "Газпром", ранее, в прошлом году были достигнуты договоренности по своповым поставкам газа (поставки по схеме замещения. которые используются в случае невозможности прямых поставок - Прим. "Кавказского узла") из Туркменистана через Иран", - сказал Шабан корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, для поставок российского газа в Азербайджан есть готовая трубопроводная инфраструктура, так как еще в Советское время был построен газопровод Моздок-Гаджикабул, который в начале XXI века использовался в обеих направлениях.

<p«Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем поставки были прекращены в связи с запуском месторождения "Шахдениз". С 2010 по 2014 года уже Азербайджан поставлял газ в Россию для удовлетворения потребностей в голубом топливе Дагестана. Потом вновь "Газпром" поставлял газ в Азербайджан в 2017-2018 годах", - отметил Шабан.

По его словам, в 2021 году Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. "Предполагалось, что в зимний сезон Россия будет поставлять газ в Азербайджан, а в летний сезон те же объемы будут прокачиваться в РФ. В рамках этих договоренностей подписан и нынешний контракт", - сказал Шабан.

Газ получаемый из России Азербайджан может поставлять на внутренний рынок, а соответствующие объемы направить в Европу, предположил глава Центра исследований «Республика» член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

""Газпром" на фоне санкций и ограничения приема на европейском рынке столкнулся с проблемами в сбыте газа. В этом смысле, российской компании выгодна продажа газа Азербайджану. Очевидно "Газпром" предоставил скидку в цене и еще с учетом близкого расстояния низких транспортных расходов, Азербайджану российский газ может обходиться существенно дешевле, чем он сам продает в Европу. Коммерческие условия сделки не оглашаются, но можно полагать, что "Газпром" будет поставлять газ Азербайджану по цене приблизительно 300-350 долларов за 1000 кубометров, в то время как в Европе такие же объемы стоят 1100 долларов. Покупая 1 миллиард кубометров газа у России для внутренних нужд, Азербайджан такие же объемы может высвободить из собственного производства и направить в Европу", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

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