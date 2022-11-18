Минобороны Азербайджана заявило о перестрелках на границе с Арменией

18 ноября 2022, 18:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянские военные обстреляли сегодня расположение азербайджанских вооруженных сил в Кельбаджарском районе, а с позиций, находящихся под контролем российских миротворцев, были обстреляны позиции в Физулинском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении назвало сообщение об обстреле на Кельбаджарском направлении дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на договоренность о перемирии после сентябрьского обострения на границе. 17 ноября Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего на границе в результате обстрела со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения. В тот же день подразделения азербайджанской армии 17 ноября зафиксировали проведение армянскими военными инженерных работ по укреплению боевых позиций в Карабахе. В Баку расценили это как нарушение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года, сообщило Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций в Кельбаджарском и Физулинском районах. "18 ноября в 12.50 (11.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечарского района (Гегаркуникская область Армении – Прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

Также Минобороны проинформировало об обстреле позиций военных в Физулинском районе. По его данным, "в 17.10 (16.10 мск) члены незаконных армянских вооруженных формирований" на территории, где временно размещены российские миротворцы, "подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Вейсялли Физулинского района".

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, заявило военное ведомство

Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности сообщение об обстрелах азербайджанских военных. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 18 ноября, в 12.50 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - заявило ведомство на своей странице в соцсети Facebook*.

На сайте армии обороны Нагорного Карабаха к 18.25 мск не содержится комментариев относительно заявления Минобороны Азербайджана.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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