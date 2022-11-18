Член партии АРФ "Дашнакцутюн" освобожден под залог

18 ноября 2022, 13:45

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Апелляционный суд Армении освободилпод залог члена АРФ "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна, задержанного на мирной акции протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", в мае оппозиция возобновила в Ереване протестные шествия с требованием отставки правительства. Активисты перекрыли улицы, и силовики начали задерживать участников акции. По обвинению в неподчинении силовикам были задержаны 414 человек, сообщили в полиции. Среди задержанных был Герасим Варданян. Оппозиция потребовала освободить участников протестов.

Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции о применении в отношении члена АРФ "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна меры пресечения в качестве ареста, заменив ее на освобождение под залог. Сумма залога составила 10 млн драмов (более 25,2 тысячи долларов), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Беник Галстян.

По его словам, ранее, 10 октября, суд первой инстанции отклонил ходатайство 14 депутатов об освобождении Варданяна за ту же сумму - 10 млн драмов - и продлил срок меры пресечения на три месяца. Варданян обвиняется в массовых беспорядках, имевших место в Ереване после подписания трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года.

Напомним, акции неповиновения начались в Армении 25 апреля. Возмущение сторонников оппозиции вызвало заявление Никола Пашиняна, который 13 апреля допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

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