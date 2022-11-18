Участники митинга в Батуми призвали власти решить проблему бездомных

18 ноября 2022, 08:49

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Властям Аджарии следует разработать программу обеспечения жильем людей, не имеющих возможности купить себе квартиры, заявили участники митинга в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта жители Батуми, не имеющие собственного жилья, провели акцию протеста, на которой потребовали от чиновников передать им в собственность квартиры в девяти многоэтажках на улице Гоголя вместо сноса этих домов. Суд ранее признал эти дома построенными незаконно, а чиновники длительное время обещают обеспечить бездомных жильем, заявили протестующие.

Перед Домом правительства Аджарии 17 ноября прошел митинг, участники которого потребовали выделить квартиры бездомным. В акции приняли участие не менее сотни человек, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла", посмотревший репортаж телеканала "Пирвели".

Люди, собравшиеся у дома правительства, по разным причинам остались без крова. Они призвали разработать программу, которая позволит им купить жилье.

Участница митинга Гугули Беридзе рассказала журналистам, что уже 13 лет живет с мужем в съемном жилье в Батуми. "Нам очень тяжело, квартплата 200 лари (около 73,3 доллара. – Прим. "Кавказского узла"), мы не можем больше платить. Я работаю садовником, и у нас еще есть пенсия... До этого мы жили в Кобулети, в селе Квирике, но там наш дом развалился из-за возраста и стал непригодным для проживания. Мэрия Кобулети не смогла нам помочь", - сказала она.

Другая участница акции Тамила Иремадзе пожаловалась, что живет в съемном доме уже девять лет. "Платим за аренду 300 лари (около 110 долларов. – Прим. "Кавказского узла"), у нас есть соцпомощь, также я получаю пенсию по инвалидности", - сказала она.

Эти же люди проводили акцию перед мэрией Батуми в июле, тогда они потребовали передать бездомным девять домов по улице Гоголя, которые, по данным властей, были построены незаконно. 17 ноября участники митинга сообщили, что сняли это требование.

"Правительство дало такую интерпретацию, будто мы требуем изъятия этих квартир у компании "Озтюрк". Правильно, мы слышали, что мэрия потребовала в суде сноса незаконно построенных зданий. А там столько квартир, что, если их отдать бездомным, вся проблема была бы решена. Это должен решить сам "Озтюрк", это его собственность", - пояснил в телесюжете организатор акции, бывший депутат Верховного совета Мераб Блададзе.

Акцию протеста Блададзе назвал предупредительной. "Мы проведем масштабную акцию. Мы пришли сюда, потому что не было смысла встречаться с мэрией, они приняли такое решение… В Аджарии сегодня без крова около 3000 человек, точных данных нет, это нужно создать комиссию и изучить", - сказал Мераб Блададзе.

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