Верховный суд оставил в силе приговор Аджаматову

17 ноября 2022, 15:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационная инстанция признала приговор врачу из Дагестана Алихану Аджаматову, который приговорен к 17 годам лишения свободы, законным и справедливым, не приняв во внимание доводы защиты о давлении на свидетелей и отсутствии доказательств вины Аджаматова.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве слушал дело Алихана Аджаматова с 13 сентября 2020 года. Подсудимый отверг обвинения в финансировании терроризма, заявив, что денежные переводы не предназначались террористам. Свидетель обвинения Солихов в суде полностью отказался от своих показаний против Аджаматова, данных на предварительном следствии. Свидетель обвинения Парвиз Ахмедов заявил о фальсификации показаний против Аджаматова. Два свидетеля защиты заявили, что подверглись давлению с целью принуждения к показаниям против Аджаматова. В декабре 2021 года суд назначил Аджаматову, обвиненному в содействии террористический деятельности, 17 лет лишения свободы. Это слишком суровый срок, учитывая, что вина Аджаматова не доказана, заявили адвокаты. Апелляционная инстанция сократила срок заключения до 16 лет и девяти месяцев.

По версии следствия и суда, Аджаматов, разделяя идеологию радикального ислама, организовал сбор денег и их дальнейшую пересылку на обеспечение деятельности членов террористических организаций в Сирии. С 2011 по 2017 год он сделал более 100 переводов.

Судебная коллегия Верховного суда России рассмотрела кассационную жалобу врача из Дагестана Алихана Аджаматова, приговоренного к 17 годам колонии за финансирование терроризма., сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Защита в кассационной жалобе указывала на то, что переводы, которые следствие и суд расценили как финансирование терроризма имели другие цели - возврат долга, оплату косметической продукции, колбасных изделий, деньги за прожданный телефон и прочие, а доказательств того, что деньги переводились именно в целях финансирования терроризма в деле не приведено, следует из кассационного определения, опубликованного на сайте Верховного суда.

Адвокат также заявлял, что суд суд необоснованно отдал предпочтение показаниям четырех свидетелей, изобличавших Аджаматова в совершении преступления, и без достаточных оснований отверг показания более десяти свидетелей, заявивших о его невиновности. Суд также не проверил заявления двух свидетелей о принуждении их к даче показаний против Аджаматова, указано в документе. Защита просила отменить приговор и прекратить уголовное преследование подзащитного.

Однако суд счел, что действия Аджаматова "судом квалифицированы правильно", а наказание наказание является соразмерным содеянному и справедливым" и оставил приговор в силе, указано в документе.

Дело поступило в Верховный суд России 12 октября, 10 ноября состоялось единственное заседание, на котором было принято решение, следует из карточки дела на сайте суда.

В сентябре 2020 года блогер и журналист из Дагестана Роман Бабаев заявил о принуждении дать определенные показания по делу его знакомого - Алихана Аджаматова, обвиненного в содействии террористический деятельности. Бабаева задержали по прилету в Москву, куда он прилетел как свидетель защиты. Защита в августе 2021 года указала, что все 10 эпизодов в деле основаны на том, что контрагенты, с которыми у Аджаматова были легальные бизнес-контакты, имели опосредованные связи с осужденными по террористическим делам, указала защита.

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