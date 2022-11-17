Активист партии Народного фронта Азербайджана заявил о пытках в полиции

17 ноября 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Ровшан Мамедов, задержанный ранее на акции протеста в Баку, был избит в полиции, сообщил адвокат. Активист арестован по ложному обвинению, считает представитель правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Баку отказались согласовать партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявленную на 11 ноября акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции, заявив, что проведут акцию. На акции было задержано не менее 150 человек, еще около 50 – до ее начала. Правозащитники заявили, что при задержаниях применялась избыточная сила. Активист Ровшан Мамедов 12 ноября был арестован на 30 суток за неподчинение полиции.

Адвокат Немат Керимли рассказал, что 16 ноября встретился с Мамедовым в Бинагадинском пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке. По словам защитника, сначала ему позволили общаться с Мамедовым через стеклянную перегородку.

"После того, как я выразил протест нам дали очную встречу. Но она все равно, не была конфиденциальной, потому что рядом присутствовал сотрудник полиции, это нарушение закона", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что Мамедов рассказал ему пытках в одном из отделений полиции в Баку, после задержания. "Ровшан рассказал, что в отделении его несколько раз избивали. Били по всему телу, даже в пах", – сказал адвокат.

Мамедов сообщил ему, что на его теле остались следы от побоев. "На видимых частях тела, лице следов насилия не было. Все-таки прошло шесть дней, и следы насилия могли исчезнуть. По словам Мамедова, на теле у него еще остаются синяки. На встречу со мной он пришел прихрамывая. Он жаловался на боли в ногах и других частях тела", – подчеркнул Керимли.

Защитник отметил, что отправил в Сабаильскую районную прокуратуру жалобу о том, что силовики пытали его подзащитного. И что 18 ноября адвокат намерен подать апелляционную жалобе на арест Мамедова. По словам Керимли, Мамедову вменяется мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

"Эти обвинения необоснованные. Мамедова задержали на мирной акции протеста. Поэтому ни о каком хулиганстве не может быть и речи. Полиция его сразу задержала, и не подчиняться у него и не было возможности. В протоколе написали, что он якобы разбил стекло полицейской машины. Но, на видео снятом журналистами видно, что к моменту задержания Мамедова стекло автомобиля было уже разбито. Кроме того, само судебное разбирательство проводилось с нарушениями закона. Активисту не позволили пригласить адвоката по выбору, его жалоба на пытки не была расследована", – сказал адвокат.

Член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов, проводивший мониторинг акции протеста, также заявил, что Мамедов не разбивал окно автомобиля. "На видеокадрах снятых журналистами видно, что когда Мамедова затащили в полицейский Форд "Добло" стекло на задней двери было разбито. Мамедов изнутри не мог его разбить, как утверждает полиция. Так как изнутри на двери железная решетка. То есть Мамедов не имел возможности бить по стеклу", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

В Азербайджане распространена практика физического давления в полиции, добавил он. "Такие случаи у нас не редкость. Как правило, эти факты не расследуются. Даже когда после побоев лицо оппозиционера Тофига Ягублу после задержания было обезображено и следы насилия долго оставались, никаких мер не было принято для наказания виновных", – отметил Ахмедов.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана опроверг сведения о пытках Мамедова в полиции. "Утверждения о физическом давлении на Ровшана Мамедова преследуют определенные политические цели и не соответствует действительности. Этот человек был задержан на глазах журналистов и перед камерами видеонаблюдения "Безопасный город", и доставлен в отделение полиции для принятия предусмотренных законом мер. Утверждения о том, что в отделении он подвергся давлению, не подтверждается фактами", – сказали он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, полицейские задержали 15 ноября не менее 35 участников акции протеста перед посольством Ирана в Баку, которую планировала провести оппозиционная партия "Мусават". 11-12 ноября шесть членов партии "Мусават" были задержаны на фоне отказа мэрии согласовать в Баку акцию против подавления протестов в Иране. Задержанных предостерегли от участия в анонсированной акции и отпустили. Спустя около двух часов все задержанные были отпущены на свободу, сообщили в партии.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.