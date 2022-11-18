Обрушение балкона в жилом доме встревожило краснодарцев

18 ноября 2022, 11:31

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Кирпичная стена балкона обрушилась в многоквартирном доме в Краснодаре, пострадали два человека, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Пользователи соцсети возмутились качеством строительства домов.

По данным ведомства, обрушилась кирпичная кладка балкона третьего этажа.

"Предварительно установлено, что в результате падения кирпичной кладки пострадали граждане и имущество автовладельца", - цитирует представителя прокуратуры 17 ноября "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается.

В Сети появилось видео последствий инцидента. На кадрах показан сам дом, место где произошло обрушение и автомобиль с помятым бампером, припаркованный под балконами.

Видео, опубликованное 17 ноября в 10:05 мск в паблике "Типичный Краснодар" с 572 804 подписчиками, сегодня к 11:31 мск набрало 85 270 просмотров и 183 комментария.

"Вы видели эти балконы в подобных домах? Туда кота выпускать страшно, не то что самому стоять. Все делается по принципу "очковтирательства". Что балконы, что пандусы, что фундамент, что стены, что отделка и т.д. Дом сдали, через год все в трещинах, в подвале вода, а крыша течет и ждет свой полет валькирии до первого сильного ветра. И так и будет, пока не начнут сажать тех, кто сдавал объект и тех, кто его принимал", - выразил возмущение пользователь Иван Иванов.

"Развели бардак в стране, во всех сферах жизнедеятельности! [...] никто не за что не отвечает! Надо министерство строительства все к стенке ставить, и не только их!" - заявляет Дмитрий Пр.

Балконы, которые ветер сдувает", - прокомментировала Дарья Байуканская.

"Современная недвижимость должна простоять лишь срок выплаты ипотеки за неё", - написал Игорь Абрамов.

"Понастроили одноразовых домов, вогнали людей в кредиты и говорят, что страна строится и процветает", - заявил пользователь под ником Марсианская Епархия.

"Давно уже так строят", - отметил Данил Смирнов.

"Кавказский узел" также писал об обрушении балкона в Сочи. 6 ноября 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли при обрушении балкона на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Донской. Еще один пострадавший, 46-летний мужчина, умер в больнице. Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Жильцы дома № 13 по улице Донской не согласились с заявлением мэрии о том, что дом не находится в аварийном состоянии, они считают, что жить в нем опасно, однако обращения по этому поводу не дали результата. Пользователи Тelegram обнародовали видео ветхих участков дома, с которых падают куски бетона.

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