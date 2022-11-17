Судья Адыгее осужден условно за взятку

17 ноября 2022, 07:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Красногвардейский райсуд Адыгеи приговорил к пяти годам лишении свободы условно судью горсуда Майкопа, признав его виновным в получении взятки в 50 тысяч рублей в обмен на принятие незаконного решения по делу, которое было у него в производстве.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что судья горсуда Майкопа был заподозрен в получении взятки. Следствие считает, что он получил взятку за принятие незаконного решения по делу, которое рассматривал.

По версии следствия, судья Майкопского городского суда в ноябре 2021 года в своем служебном кабинете получил от местного жителя, представлявшего интересы истца, взятку в 50 тысяч рублей за удовлетворение требований истца об изъятии машины из чужого владения.

Полномочия судьи были прекращены, на его имущество был наложен арест, и против него было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Суд признал его виновным в получении взятки. "Приговором Красногвардейского районного суда Республики Адыгея бывшему судье назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", – сообщило 16 ноября на своем сайте следственное управление СКР по Адыгее.

Также осужденному на пять лет запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, и он оштрафован на 1,5 млн рублей.

Комментариев от представителей осужденного относительно решения суда не поступало.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.