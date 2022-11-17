Авторы работ на языке горских евреев отмечены премией Сергея Вайнштейна

17 ноября 2022, 05:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лауреатами премии имени Сергея Вайнштейна в 2022 году стали люди, внесшие вклад в сохранение языка джуури - национального языка горских евреев. Премией отмечены, в частности, автор фильма о горских евреях на Кавказе и азербайджанский исследователь языка, составитель словаря джуури.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2021 года лауреаты премии Сергея Вайнштейна напомнили об угрозе исчезновения языка горских евреев. Лишь треть современных горских евреев может общаться на языке джуури, еще треть понимает его, но не может разговаривать, а треть не знает языка вовсе, отметила филолог Евгения Назарова.

Горские евреи - еврейская этнолингвистическая группа (община). Проживают в основном в Азербайджане и Дагестане. Самоназвание горских евреев — джухур. Основными центрами концентрации горских евреев являются: в Азербайджане — Баку и город Куба (где большинство горских евреев проживают в предместье Красная Слобода); в Дагестане — Дербент, Махачкала и Буйнакск, отмечается в материале "Горские евреи", размещенном на сайте Электронной еврейской энциклопедии.

Седьмая ежегодная церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна состоялась в Общинном центре горских евреев в Москве 15 ноября. Лауреатами премии стали люди, которые внесли вклад в сохранение национального языка горских евреев джуури, передал корреспондент "Кавказского узла".

Премия посвящена памяти ученого-этнографа и культуролога Сергея Вайнштейна (1948-2015), сыгравшего значительную роль в становлении горско-еврейской общины. Ванштейн стоял у истоков создания Фонда "СТМЭГИ", основанного в 2001 году.

Язык джуури, на котором традиционно разговаривали горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии, принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи, он восходит к древнеперсидскому и ивриту. ЮНЕСКО внесло этот язык в список редких и исчезающих.

«Душа нашего народа общается с миром на языке джуури. Наши лауреаты внесли свой неоценимый вклад в сохранение языка наших предков», – заявил на церемонии вручения премии президент фонда "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев.

Премия присуждена российскому поэту и композитору, автору песен на языке джуури Ефрему Амирамову (Россия), журналисту и продюсеру из США Роберту Азарьеву, который создал документальный фильм «Горские евреи — джууро», и азербайджанскому исследователю языка джуури Мардахаю Нафталиеву, - он является составителем словаря, изданного при поддержке фонда СТМЭГИ.

В ноябре 2016 года в Московской хоральной синагоге состоялась презентация нового еврейско (джуури)-русского словаря. Участники презентации отметили, что словарь поможет сохранить традиции и язык горских евреев.

Часовой фильм Роберта Азарьева «Горские евреи — джууро» с момента выпуска в марте 2021 года опубликован в свободном доступе на YouTube канале автора "По разным дорогам", по состоянию на 5.15 мск сегодня он набрал 169 тысяч 651 просмотр и и 1418 комментариев. Отдельные фрагменты фильма посвящены жизни горских евреев в Красной Слободе, Дербенте и Нальчике, а также их взаимоотношениям с кавказскими соседями.

Некоторые пользователи, комментируя фильм, вспомнили о своем опыте общения с горскими евреями на Кавказе.

"У нас в селе Ахты тоже испокон жили горские евреи, чтили свои традиции обычаи. Я прекрасно помню 80-е годы, хорошее было время. Некоторым словам научили и меня на джуури", - написал пользователь "Мейланов 05".

"Я коренной бакинец. Школьником проводил каникулы в Кубе, и знаю кубинских евреев и Красную Слободу не понаслышке. Соседи, товарищи в школе, университете, на работе. Не могу представить Азербайджан без кубинских евреев", - написал Niyazi Ibrahimov.

"Я лезгинка,росла в Дербенте. Без наших горских евреев Дербент немыслим, как и без других народов,населяющих этот древний город. Мы, дети, одинаково отмечали православную и еврейскую пасху, и Ураза-байрам", - поделилась воспоминаниями Aisha Suponitskaya.

"Было бы хорошо, если бы горские евреи Дагестана вернулись на свою родину, жизнь в Дагестане наладилась бы с их возвращением, жили же как братья", - считает Магомеднаби Госенов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.