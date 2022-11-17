Защита назвала политическим преследованием дело зампреда Республиканской партии Армении

17 ноября 2022, 02:27

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Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян обвинен в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Защита и сторонники Ашотяна считают это обвинение политическим преследованием.

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян обвиняется в злоупотреблении должностным положением, повлекшим тяжкие последствия, а также в отмывании денег, мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тигран Атанесян. Защитник Ашотяна подчеркнул, что связывает обвинение с политическими мотивами и считает его юридически несостоятельным.

Армен Ашотян узнал об уголовном деле, когда собрался выехать из Армении, причем свою короткую поездку в Европу, связанную с политической деятельностью, он анонсировал заранее, отметил правозащитник Рубен Меликян.

"Однако уже в аэропорту он узнает, что ему запретили выехать из страны, поскольку в рамках какого-то дела у него статус обвиняемого", - написал Меликян на своей странице в Facebook. По мнению правозащитника, дело Ашотяна - "это явное политическое преследование", поскольку о мере пресечения и запрете на выезд из страны его должны были предупредить заранее.

Армен Ашотян планировал поехать в Лиссабон на политический саммит Европейской народной партии. "Весь абсурд состоит в том, что а том, что мне нельзя выехать из страны сказали на паспортном контроле в аэропорту, а до этого ни по какому делу мне никто не предъявлял никакое обвинение", - написал политик на своей странице в Facebook.

Депутат от парламентской фракции "Честь имею" Анна Мкртчян обвинила правоохранительные органы Армении в выполнении политического заказа руководство страны, назвав инициатором неправового преследования оппозиционеров лично премьер-министра Никола Пашиняна. Дело Ашотяна - "явное политическое преследование", для руководства Армении такие дела стали "единственным способом удержания власти", однако власти не заставят оппозиционеров замолчать, заявила Мкртчян журналистам перед зданием Следственного комитета.

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