17 ноября 2022, 03:26

Житель Пятигорска обвинен в содействии террористам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи в Пятигорске направили в суд дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в переводе денег международной террористической организации.

Как полагают следователи, в феврале 2019 года перевел деньги на банковскую карту своего знакомого, который собирал средства для финансирования международной террористической организации и предоставлял эти деньги боевикам. Согласно версии обвинения, обвиняемый своим банковским переводом преследовал цель помочь террористической организации, чья деятельность в России запрещена.

Обвинение мужчине предъявлено по части 1.1 статьи 205.1 УК России. При этом он уже осужден по части 1 той же статьи, поскольку совершил аналогичное преступление "в период предварительного следствия", говорится в сообщении на сайте управления СКР по Ставропольскому краю от 16 ноября.

Часть 1 статьи 205.1 УК России предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием в виде штрафа. Часть 1.1 той же статьи предполагает от восьми до 15 лет заключения и возможный штраф, а в некоторых случаях предусматривает пожизненное заключение.

В качестве доказательств следователи приложили к делу характеристики обвиняемого и его выписки с банковского счета. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено для рассмотрения в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Ингушетии признан виновным в содействии терроризму", "Дело о ячейке "Имарат Кавказ"* в Ингушетии дошло до суда", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 ноября 2022, 02:27

17 ноября 2022, 01:28

  • Жители Храморта встревожены участившимися обстрелами

    Обстрелы работающих в поле сельчан из Храморта встревожили жителей района, сельхозработы на участке, где был обстрелян тракторист, прекращены, сообщили в селе. С окончания осенней войны от обстрелов погибли не менее 18 жителей непризнанной республики, проинформировал омбудсмен. Азербайджанские солдаты могут ожидать угрозы от сельчан и стрелять в них, указал бакинский аналитик.

17 ноября 2022, 00:29

  • Политологи объяснили семейный характер санкций США против Керимова и Кадырова

    Распространяя санкции на родственников Сулеймана Керимова и Рамзана Кадырова, США оценивают зависимость этих политических деятелей от Кремля и их способность влиять на Путина, полагает замдиректора Института США и Канады РАН Павел Золотарев. Родственникам высокопоставленных чиновников не обязательно иметь связь с конкретными политическими или экономическими проектами, чтобы попасть под санкции США, считает профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

16 ноября 2022, 23:32

  • Жители карабахского села Сарушен попали под обстрел

    Работающие в поле сельчане были обстреляны близ села Сарушен Аскеранского района, сообщила полиция Нагорного Карабаха. Инцидент произошел в присутствии российских миротворцев, проинформировали в администрации села.

16 ноября 2022, 22:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи