Житель Пятигорска обвинен в содействии террористам

17 ноября 2022, 03:26

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Следователи в Пятигорске направили в суд дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в переводе денег международной террористической организации.

Как полагают следователи, в феврале 2019 года перевел деньги на банковскую карту своего знакомого, который собирал средства для финансирования международной террористической организации и предоставлял эти деньги боевикам. Согласно версии обвинения, обвиняемый своим банковским переводом преследовал цель помочь террористической организации, чья деятельность в России запрещена.

Обвинение мужчине предъявлено по части 1.1 статьи 205.1 УК России. При этом он уже осужден по части 1 той же статьи, поскольку совершил аналогичное преступление "в период предварительного следствия", говорится в сообщении на сайте управления СКР по Ставропольскому краю от 16 ноября.

Часть 1 статьи 205.1 УК России предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием в виде штрафа. Часть 1.1 той же статьи предполагает от восьми до 15 лет заключения и возможный штраф, а в некоторых случаях предусматривает пожизненное заключение.

В качестве доказательств следователи приложили к делу характеристики обвиняемого и его выписки с банковского счета. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено для рассмотрения в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

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