Прокуратура обнародовала данные о 104 жертвах отравления водой в Каспийске

16 ноября 2022, 18:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело в отношении руководителя водоканала Каспийска об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате отравления водой в Каспийске в марте пострадали 104 человека, в том числе маленький ребенок получил тяжкий вред здоровью, обнародовала сегодня итоговые данные прокуратура Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя, затем число заболевших стало расти. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор заявил, что в водопроводной воде обнаружен возбудитель острых кишечных инфекций, который стал причиной отравления 99 человек, в том числе 88 детей. Инфекция, согласно выводам ведомства, распространилась из-за загрязнения воды, которую временно подавали населению с водонасосной станции "Хазар", а также из-за неэффективности мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводных сетей. В числе причин загрязнения Роспотребнадзор также указал отсутствие вторичного хлорирования воды, нерегулярную подачу воды в многоэтажные дома, наличие бесхозных водопроводных и канализационных сетей.

Прокуратура направила суд дело в отношении бывшего исполняющего обязанности исполнительного директора МУП "Водоканал" Каспийска о массовом отравлении горожан водой в марте, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана.

По версии следствия, с 16 по 17 марта обвиняемый организовал на одном из участков ремонт водопровода, но не провел обеззараживание перед возобновлением подачи воды. В результате с 19 по 29 марта 104 человека обратились в медучреждения с симптомами отравления, здоровью ребенка 2020 года рождения был нанесен тяжкий вред, указала прокуратура.

Дело будет рассматриваться по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (пункт "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России).

На сайте прокуратуры Дагестана по данным на 18.45 не содержится сообщений о передаче в суд уголовного дела об отравлении водой в Каспийске.

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