Ассоциация по ревматоидному артриту оспорила требование Минздрава Кабардино-Балкарии

16 ноября 2022, 18:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Требование Минздрава Кабардино-Балкарии делать уколы детям с ревматоидным артритом только стационарно нарушает приказы Минздрава России, а отказ в выписке лекарств льготникам, которые хотят вводить препараты на дому, противоречит законодательству, указала руководитель Ассоциации ревматоидного артрита Полина Пчельникова.

Как писал "Кавказский узел", родители в Кабардино-Балкарии пожаловались, что их детям с ревматоидным артритом приходится ради одного укола еженедельно посещать больницу и собирать массу справок, хотя лекарство можно вводить и дома. Минздрав республики в ответ пояснил, что препараты могут вызвать побочный эффект и нужно наблюдение врача, но прокуратура начала проверку о ненадлежащем оказании медпомощи детям.

Требование о посещении медучреждения для введения препаратов детям с ревматоидным артритом противоречит закону, заявила руководитель Ассоциации ревматоидного артрита Полина Пчельникова.

Она указала, что показанием к госпитализации может быть "подбор и, при необходимости, коррекция дозы" лекарства. "Однако это не означает, что всем пациентам с ревматоидным артритом показана госпитализация. В большинстве случаев это можно выполнить в амбулаторных условиях", - привел слова Пчельниковой в своем Telegram-канале "Монитор пациента".

Руководитель Ассоциации ревматоидного артрита подчеркнула, что "отказ в выписке льготного рецепта на лекарственный препарат, который может применяться вне стационара, при наличии права граждан на льготное лекарственное обеспечение по региональной или федеральной льготе является нарушением действующего законодательства, в частности 178-ФЗ, постановления правительства РФ №890, приказа Минздрава России №1094".

Пчельникова также указала, что в соответствии с приказом Минздрава России №900н, "специализированная медицинская помощь должна оказываться при невозможности оказания медицинской помощи больному в рамках первичной медико-санитарной помощи". Так как значительная часть лекарств для пациентов с ревматоидным артритом может применяться амбулаторно, "госпитализация всех ревматологических пациентов в стационар будет противоречить" этому приказу, отмечается в сообщении от 15 ноября.

Кроме того, руководитель ассоциации подчеркнула, что требование о госпитализации для тех, кто живет вдали от ревматологического отделения или центра, нарушает "принцип приближенности к месту жительства". Также "возникает вопрос о компенсации расходов" для прохождения лечения, добавила она.

Введение препарата на дому позволяет сократить затраты на обслуживание пациентов, добавила Полина Пчельникова. "При льготном лекарственном обеспечении появляются расходы только на сам лекарственный препарат", - отметила она. Если же программная терапия проводится в условиях стационара или дневного стационара "возникают дополнительные расходы медицинской организации, в т ом числе расходы на зарплаты медперсонала и другие административные расходы". По ее словам, это может рассматриваться как "нецелевое расходование бюджетных средств", указано в сообщении.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.