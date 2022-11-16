Свидетель Иеговы* из Георгиевска приговорен к длительному сроку в колонии

16 ноября 2022, 15:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил жителя Георгиевска Виктора Зимовского к шести годам и двум месяцам колонии, признав его организатором экстремистской ячейки и сбора денег на финансирование петербургского центра Свидетелей Иеговы*. Супруги Гезик, в чьем доме проходили собрания верующих, приговорены к принудительным работам.

Как писал "Кавказский узел", Виктор Зимовский был арестован 23 января 2020 года, несмотря на то, что имеет инвалидность и перенес операцию на сердце, а его жена на тот момент была беременна третьим ребенком. 23 марта 2020 года Ставропольский краевой суд согласился перевести Виктора Зимовского под домашний арест, указав на бездействие следователя, который на протяжении более чем месяца не обеспечил медосвидетельствования Зимовского.

После обыска в доме Зимовских в октябре 2019 года ухудшилось и без того плохое здоровье Виктора Зимовского: через несколько дней после обыска он был госпитализирован в кардиологическое отделение, сообщил в феврале 2020 года один из сайтов, публикующих информацию об уголовных делах российских Свидетелей Иеговы*. Виктор Зимовский был обвинен в организации и участии в экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ, которые предусматривают до шести лет лишения свободы). По этому же делу подозреваемыми стали также супруги Анатолий и Ирина Гезик из Георгиевска.

Следователи добавили Зимовскому обвинение в сборе денег на финансирование экстремизма

Суд на Ставрополье признал Виктора Зимовского и супругов Гезик членами ячейки экстремистской организации, сообщила пресс-служба краевого УФСБ. "Установлено, что Виктор Зимовский организовывал в частном домовладении Анатолия и Ирины Гезик собрания [верующих], где пропагандировалось превосходство учений организации над другими религиями, изучалась запрещенная литература, собирались деньги на финансирование центра "Свидетели Иеговы в России"* в Санкт-Петербурге", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

По версии следствия, супруги Гезик склоняли к участию в организации своих детей, а младшей 13-летней дочери запрещали общение со сверстниками, не разрешали обращаться за помощью к врачам, а за отказ участвовать в религиозных собраниях наказывали.

Виктор Зимовский приговорен к шести годам и двум месяцам колонии общего режима. Суд признал его виновным по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) и части 1 статьи 282.3 (сбор средств для финансирования экстремистской деятельности) УК РФ.

Супруги Гезик признаны виновными по части 1.1 и 2 статьи 282.2 (склонение и участие в экстремистской организации) и статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. Суд приговорил их к четырем годам и двум месяцам принудительных работ.

Также суд назначил всем подсудимым ограничение свободы сроком на год после отбытия основного наказания, информирует агентство.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Верующим в СКФО удается добиться смягчения наказания либо оправдания

Напомним, пленум Верховного суда России в октябре 2021 года постановил, что богослужения, а также индивидуальное или совместное исповедование религии, и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Тем не менее гособвинители на практике игнорируют это решение, и для трех Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске прокурор запросил длительные сроки лишения свободы, сообщили в апреле 2022 года "Кавказскому узлу" адвокат Денис Владимиров и представитель европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

В итоге Нефтекумский райсуд приговорил верующего Константина Самсонова к 7,5 года лишения свободы, признав его виновным в организации и финансировании экстремистской организации, а двум другим верующим из Нефтекумска, Александру Акопову и Шамилю Султанову, назначил штрафы по 500 тысяч рублей.

Однако 5 августа апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Самсонова и смягчила наказание, заменив лишение свободы на штраф в 400 тысяч рублей. Двум другим осужденным по этому делу суд снизил размер штрафа вдвое, до 250 тысяч рублей.

В октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, который был обвинен ранее в призывах к экстремизму. Залипаеву была назначена компенсация в 500 тысяч рублей, а прокурор принес ему извинения за уголовное преследование.

Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, отметил тогда Ярослав Сивульский. "Такие истории вселяют оптимизм и, в том числе, побуждают не опускать руки, бороться до конца. В этом случае показательна позиция верующих – даже когда выносятся "мягкие" приговоры, связанные со штрафом или условным наказанием – они всегда их обжалуют до конца. Это серьезное вмешательство в жизнь человека, который не совершал никакого реального преступления. Вера в Бога – это не преступление", – сказал он.

В СКФО и ЮФО с уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы*. Материалы об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.