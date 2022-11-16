Семья жертв репрессий на Кубани не согласилась с решением суда в споре о жилье

16 ноября 2022, 11:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд на Кубани признал незаконным отказ чиновников выдать жилье четырем членам греческой семьи Панаетиди, родители которых были репрессированы в 1942 году. Этого недостаточно, поскольку суд не обязал власти обеспечить семью жильем, возразили истцы.

Как писал "Кавказский узел", в 1937 году, по данным исследователя Ивана Джухи, были репрессированы 13-14 тысяч советских греков, а в 1942 и 1949 годах - 61 тысяча человек. Иван Джуха, презентовавший в 2020 году свою книгу "В поисках греков", пояснил "Кавказскому узлу", что эта статистика неполная, поскольку открыты еще не все архивы и далеко не все репрессированные реабилитированы.

"Директивой [Лаврентия] Берии от 4 апреля 1942 года предписывалось очистить от иностранноподданных и от "антисоветских, чуждых и сомнительных элементов" города и районы традиционного проживания греков в Крыму и на Кавказе - Керчь, Темрюк, Таманский полуостров, Анапу, Новороссийск. Постановлением ГКО от 29 мая 1942 года расширило этот список за счет Армавира, Майкопа, а также районов и станиц Ростовской области и Краснодарского края; кроме того, оно существенно обогатило и контингент высылаемых (в административном порядке) лиц за счет внесения в их перечень, кроме немцев, еще и греков-иностранноподданных, румын и крымских татар", - говорится в книге историка Павла Поляна "Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР", изданной в 2001 году.

Cуд в Краснодарском крае признал незаконным отказ чиновников поставить семью Панаетиди из четырех человек в льготную очередь на жилье. Семья Панаетиди уже два года добивается права вернуться в родные места на Кубани, откуда их родителей выслали во время депортации греков в 1942 году, сообщает сегодня "Коммерсант".

В 1990-е годы Анну, Ольгу, Надежду и Василия Панаетиди признали жертвами политических репрессий, имеющими право на реабилитацию, и по закону они имеют право на компенсацию утраченного имущества в виде получения бесплатного жилья в той местности, откуда были высланы их родители. Однако администрация Северского района Кубани несколько раз отказывала пожилым людям в постановке на жилищный учет, требуя справку об отсутствии в собственности жилых помещений и документ о регистрации в муниципалитете, откуда были высланы их родители.

Эти требования чиновники сняли после того, как юрист Иван Калгин, представляющий интересы семьи Панаетиди, сослался в суде на позицию Конституционного суда, который в 2019 году признал подобные запросы незаконными. Но затем чиновники повторно отказали в постановке на учет, поскольку у Панаетиди не было доказательств утраты жилья родителей: архив Северского района времен Великой Отечественной войны не сохранился.

В феврале этого года Краснодарский краевой суд встал на сторону Панаетиди и признал новое требование незаконным. В июне с этой позицией согласился и Четвертый кассационный суд, который вернул дело в суд первой инстанции, пишет издание.

Замглавы Северского района Дмитрий Малов сообщил изданию, что постановлением администрации района от 28 июля 2022 года члены семьи Панаетиди приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории реабилитированных лиц.

14 ноября судья предложила семье Панаетиди отозвать иск, но те отказались, указав, что на полученных ими по почте решениях муниципалитета нет подписи главы района, а в копиях постановления, представленных в суде, есть подпись, но нет печати.

Семья Панаетиди намерена обжаловать итоговое решение судьи о признании незаконным отказа администрации. "Во-первых, суд не вынес решение, обязывающее администрацию сделать что-либо. Во-вторых, мы настаиваем, что Анна, Ольга, Надежда и Василий Панаетиди должны состоять на учете не с июля 2022 года, а как минимум на год раньше — с того момента, как они обратились в муниципалитет и получили отказ. Члены семьи Панаетиди — люди пожилого возраста, для них время ожидания даже в льготной очереди очень существенно", - приводятся в публикации слова Ивана Калгина.

Рассмотрение иска семьи Панаетиди с 16 апреля по 12 августа трижды назначалось заново, указано в карточке дела на сайте Северского райсуда. 16 апреля и 9 июня это было связано с привлечением соответчиков, а 12 августа основанием названо "изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований".

По состоянию на 11.20 мск 16 ноября ответчиками числятся администрация Северского района, краевое министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ и министерство труда и соцразвития Кубани. Последнее заседание состоялось 14 ноября, его результаты в карточке дела не приведены.

Напомним, депортации народов Кавказа, в том числе балкарцев, ингушей, карачаевцев и чеченцев, в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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