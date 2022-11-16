Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

16 ноября 2022, 06:06

Житель Дагестана обвинен в публикации призывов к терроризму

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Против жителя Кизлярского района возбуждено уголовное дело из-за выступлений в соцсети, в которых следователи увидели призывы к осуществлению террористической деятельности.

По данным следствия, 48-летний житель Кизлярского района с апреля 2020 по сентябрь 2021 года на своей странице в соцсети размещал собственные выступления.

В этих выступления содержались призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признаку отношения к религии. Выступления были публичными, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следком России по Дагестану.

Ведомство отмечает, что против кизлярца возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Отметим, что максимальное наказание по данной статье - семь лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 ноября суд приговорил к двум годам колонии жителя Ставрополя, который опубликовал в соцсети комментарий с призывами к террористической деятельности.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженка Ставрополья осуждена на пять лет за помощь боевикам в Сирии", "Житель Ставрополья осужден за вербовку в ИГ*", "Житель Ингушетии признан виновным в содействии терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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