Жители приграничных сел в Армении столкнулись с нехваткой воды

16 ноября 2022, 01:18

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В селе Шурнух, расположенном в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном, остро стоит проблема водоснабжения, сообщил староста Акоп Аршакян. Аналогичная ситуация и в приграничном селе Бардзваран, где высохли источники, отметил бывший староста Оник Авакян.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан в ноябре 2021 года установил таможенный пункт на участке автомобильной дороги Горис - Капан. Ни один населенный пункт Армении не оказался в блокаде, однако альтернативные дороги к селам Воротан, Шурнух, Бардзраван грунтовые, и при плохой погоде проехать по ним нельзя. По словам главы общины Чакате, жители шести сел Сюникской области вынуждены либо пересекать границу, либо делать объезд по 150-километровой дороге. Еще один азербайджанский таможенный пункт был установлен на дороге Капан - Чакатен. Это создало транспортные трудности для жителей сел Чакатен, Срашен, Шикаох, Неркин Ханд, Цав и Шишкерт.

Открытие альтернативной дороги не решило проблем жителей приграничных сел Сюникской области. В селе Шурнух очень остро стоит проблема с водоснабжением, сообщил 15 ноября корреспонденту «Кавказского узла» староста села Шурнух Акоп Аршакян

«В частности, ключевого источника с трудом хватает жителям района, в котором строятся 13 домов для тех, чьи дома после войны остались под контролем Азербайджана. Как только дома будут сданы в эксплуатацию, проблема станет острей», - подчеркнул он.

Чтобы избежать проблем с водоснабжением, необходимо проводить новый водопровод, утверждает староста села.

Фонд "Дорожный департамент" сообщил 14 ноября о завершении строительства объездного участка дороги Капан - Чакатен в Сюникской области Армении. Протяженность участка дороги составляет 7,48 километра, пишет news.am.

Проблема с водой наблюдается и в селе Бардзваран, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший староста Оник Авакян.

По его словам, в селе проживает около 80 человек. «В селе довольно остро стоит проблема с водоснабжением, так как из-за засухи источники высохли. Когда один сосед открывает свою воду, у соседа вода прекращается. Приходится контролировать употребление воды. Обсуждался также вопрос подачи воды по графику», - рассказал Авакян.

Объездная дорога находится под наблюдением азербайджанских военных

Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что альтернативная дорога Капан - Чакатен находится под прямым прицелом Азербайджана. "Если этот участок просматривается, в чем смысл строительства этой альтернативной дороги? Тем более, что общинная администрация предложила проложить дорогу через, как минимум, два района, это относительно безопаснее. Эта дорога является жизненно важной дорогой, соединяющей пять-шесть сел", - приводит его слова panorama.am.

Также Татоян сообщил, что для перевозки учителей из Гориса в Воротан, Шурнух, Бардзваран выделена специальная машина. "Учителя вынуждены выезжать из Гориса в восемь утра и возвращаться домой только в восемь вечера", - добавил омбудсмен.

Обходная альтернативная дорога не достроена, хоть и проходима, отметил старост Шурнуха Акоп Аршакян.

Он отметил, что из-за дождей на одном участке дорогу размыло, а селяне, по его словам, вынуждены пользоваться дорогой через Бардзраван. «Дорогу в Бардзраван асфальтируют, а на дороге в наше село ведутся земляные работы. Через Бардзраван дорога занимает почти два часа. К тому же вся дорога просматривается азербайджанцами. Пограничная служба безопасность обеспечивает, однако риски быть похищенным остаются», - сказал сельский староста.

По его словам, учителей возят из Гориса в село на вахтовом автобусе УРАЛ, так как из-за дождей дорога бывает труднопроходима. Аршакян также отметил, что в селе не слышно выстрелов. «Только когда они проводят учения на прилегающих территориях», - пояснил сельский староста.

Бывший староста Бардзравана Оник Авакян отметил, что дорогу в село построили, но она проходит близ азербайджанских позиций. По его словам, через их село проложена дорога на Татев. «Это дорогой пользуются жители села Шурнух, когда дожди размывают альтернативную дорогу в Горис через Воротан», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Безопасность обеспечивает Пограничная служба, добавил бывший староста села. «Дорогу контролируют камерами, но камеры не помогут, если кого-либо похитят. Дорога проходит прямо под позициями азербайджанцев», - заявил он.

Авакян также отметил, что в самом селе не слышно выстрелов. «Только когда стреляют в районе Ишханасара, слышны глухие выстрелы издалека», - подчеркнул он.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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