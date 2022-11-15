15 ноября 2022, 19:44

Налоговый инспектор из Нальчика заподозрен в махинациях

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начальник отдела налоговой инспекции в Нальчике погасил задолженности коммерческих структур на 12 миллионов рублей за счет переплаченных бюджетными организациями налогов, полагает следствие.

Начальник аналитического отдела инспекции федеральной налоговой службы № 2 по Нальчику заподозрен в превышении полномочий, сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, сотрудник налоговой, знал, что в 2020 году на территории Кабардино-Балкарии был ликвидирован ряд бюджетных организаций, у которых оставались значительные суммы переплат по обязательным налоговым платежам. Следствие предположило, что не имея законных оснований, за счет переплаченных средств подозреваемый произвел операции по уточнению платежей в пользу имевших задолженность по налогам организаций и физических лиц на сумму 12,6 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Руководитель "Водоканала" в Нальчике заподозрен в неуплате налогов", "Бухгалтер в Кабардино-Балкарии заподозрен в неуплате почти 50 миллионов рублей налогов", "Глава винзавода в Кабардино-Балкарии обвинена в неуплате налогов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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