Налоговый инспектор из Нальчика заподозрен в махинациях

15 ноября 2022, 19:44

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Начальник отдела налоговой инспекции в Нальчике погасил задолженности коммерческих структур на 12 миллионов рублей за счет переплаченных бюджетными организациями налогов, полагает следствие.

Начальник аналитического отдела инспекции федеральной налоговой службы № 2 по Нальчику заподозрен в превышении полномочий, сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, сотрудник налоговой, знал, что в 2020 году на территории Кабардино-Балкарии был ликвидирован ряд бюджетных организаций, у которых оставались значительные суммы переплат по обязательным налоговым платежам. Следствие предположило, что не имея законных оснований, за счет переплаченных средств подозреваемый произвел операции по уточнению платежей в пользу имевших задолженность по налогам организаций и физических лиц на сумму 12,6 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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