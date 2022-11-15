15 ноября 2022, 14:30

Состояние раненых в Анапе полицейских оценено как средней тяжести

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Трое сотрудников полиции, раненые в анапском поселке 14 ноября, переведены после операций в палаты, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 ноября в анапском селе Цибанобалка энергетики в сопровождении полицейских пришли к местному жителю, чтобы отключить его дом от энергоснабжения за долги по коммуналке. Анапчанин ранил двоих полицейских ножом, потом начал отстреливаться и ранил еще одного силовика. В ходе перестрелки мужчина был убит.

В результате инцидента один полицейский получил колотую рану бедра, второй - резаную рану ладони. Еще один сотрудник управления МВД был госпитализирован с огнестрельным ранением обеих ног. Их жизни ничто не угрожает, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В управлении МВД по региону уточнили, что пострадавшие сотрудники полиции переведены после операций в палаты. Их состояние оценивается как средней тяжести, пишет "Интерфакс".

В доме убитого следователи и криминалисты нашли помповое ружье, 170 патронов 12 калибра, порядка 20 ножей. Патроны находились в разгрузочном жилете, который был на мужчине, также при убитом было три ножа. В отношении погибшего возбуждены дела по статьям 295 (посягательство на жизнь сотрудника краевого следственного управления), 318 (применении насилия в отношении представителя власти), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, сказано в сообщении, говорится в сообщении Следкома.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мужчина арестован по делу о подготовке теракта в Сочи", "Алексей Власенко рассказал подробности избиения сочинскими силовиками", "Следком подтвердил задержание бывшего главы угрозыска Анапы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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