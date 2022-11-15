Экономисты указали на проблемы в молочной отрасли Дагестана

15 ноября 2022, 14:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане поголовье крупного рогатого скота самое большое в России, но республика производит мало молока из-за нехватки мощностей переработки, поддержки властями убыточных предприятий, и плохой организации племенной работы, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что для обеспечения продовольственной безопасности в Дагестан завозится больше половины продуктов, и республика не обеспечивает себя даже молочной продукцией из-за слаборазвитого молочного скотоводства. Он также отметил, что при наличии в Дагестане одного миллиона голов крупного рогатого скота и почти 500 тысяч голов коров, удой на одну корову составляет две тонны, что значительно ниже, чем в других регионах России.

По данным Минсельхоза РФ, в Дагестане на 7 ноября средний удой на корову составлял 15,6 литров в сутки. При этом средний удой одной коровы в России - 19,9 литров в сутки.

Согласно статистике, регионы СКФО за первое полугодие текущего года произвели 1,3 млн тонн молочной продукции, из которых 434 тысячи тонн приходится на Дагестан, отметил экономический обозреватель, член Координационного совета НКО РД Альберт Эседов. "Только вопрос – где это всё молоко, если на полках практически вся молочная продукция привозная. Странно, что при наличии в Дагестане самого большого поголовья крупного рогатого скота – более 463 тысячи коров, регион показывает очень низкий объем надоев. Тут вопрос, или часть коров так и пасутся недоенные, или это результат приписок (поголовья)", – сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что основными производителями сельхозпродукции в республике являются личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства. Предприятия испытывают проблемы со сбытом и хранением произведенной продукции, подчеркнул политолог.

По данным специализированного издания milknews.ru, из 463 тысяч голов коров жители держат около 350 тысяч, около 70 тысяч - крестьянско-фермерские хозяйства и около 43 тысяч - сельхозпредприятия. При этом республика занимает первое место в России по поголовью коров.

"Существующие предприятия АПК не успевают переработать имеющиеся объемы молока. Ещё одной причиной плохо развитой переработки местные сельхозпроизводители называют высокую конкуренцию с продукцией из других регионов", – пояснил Эседов.

По его оценке, Дагестан имеет огромный потенциал для производства экологически чистой молочной продукции, но для этого необходима реальная государственная поддержка молочных предприятий, а также субсидирование и поддержка племенного молочного скота.

Племенная работа - одно из слабых мест молочного производства

В республике не очень высокие удои, согласился председатель общественного совета Минэкономразвития Дагестана Шахмардан Мудуев. "В республике племенная работа, направленная на повышение продуктивности, поставлена на низком уровне. Отдельные предприятия АПК занимаются этим и имеют успехи. Один из таких примеров "Кизлярагрокомплекс", где продуктивность доводят до 6 тонн молока с одной коровы, поэтому производимая ими продукция натуральна и высокого качества", – прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" выступление премьер-министра Шахмардан Мудуев.

Премьер-министр Дагестана правильно оценивает проблему недостаточности производства собственной продукции. Но сказать, что в Дагестане цены на молочную продукцию высокие или низкие не приходится. Они меняются сезонно, и зависят от объемов производства, считает он.

"В Дагестан ввозится весь ассортимент продовольственной продукции, и вывозится также не мало, в том же ассортименте. Производитель имеет такие права, как выгодно и где выгодно реализовать продукцию собственного производства. На цены он влиять не может, контроль над соблюдением конкуренции осуществляет ФАС", – пояснил Мудуев.

В Дагестан в достаточных объемах ввозятся овощи, виноград, рис, зерно, мясо, рыба, эти же продукты и ввозятся. В республике можно и нужно производить всю номенклатуру продовольственной продукции и самообеспечение необходимо увеличивать, в том числе по молоку и молочной продукции, добавил он.

Продовольственная безопасность является фактором государственной важности. Но в республике в этом вопросе, из-за предпринимательской активности нет проблем, подчеркнул аналитик. "Могут возникнуть проблемы, если производство сельхозпродукции постоянно не увеличивать. Эта работа в республике проводится. Рыночные законы обеспечат продовольственную безопасность", – считает Мудуев.

Дагестан не должен гнаться за "продовольственной безопасностью"

Терминологию "продовольственная безопасность региона" можно считать архаизмом, считает главный экономист фонда "Реальная политика" Халил Халилов.

"Не обязательно производить весь спектр линейки продовольственной продукции в одном регионе. Нужно специализироваться на том, что у нас получается выгоднее всего производить, где производительность труда и величина добавленной стоимости на одного работника могут достичь высоких результатов относительно других регионов. Тогда будут появляться прибыльные аграрные компании и результативные инвестиции. Сейчас что происходит: основной целевой показатель для правительства – это количество рабочих мест, а для сельхозпредприятий – количество полученных, порой не совсем законно, субсидий у государства", – сказал Халилов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, господдержка оказывается, в основном, убыточным предприятиям республики, в то время как эффективность крупных аграрных компаний остается практически на нуле. "Поэтому ежегодно "размазываются" миллиарды рублей субсидий, а отрасль остается слаборазвитой, продуктивность животноводства и урожайность растениеводства в республике одна из самых низких в стране", – отметил экономист.

Цены на молочную продукцию от местных производителей и доставленных из других регионов, отличаются не сильно, рассказал владелец гастронома в Махачкале Магомедрасул.

Он отметил, что стоимость одного литра пастеризованного молока с жирностью 5% составляет около 100 рублей. Стоимость молока с жирностью 2,5% от поставщика из СКФО составляет 85 рублей, махачкалинского молока – 95 рублей. Стоимость домашнего разливного молока, которое привозят фермеры на реализацию, составляет 60 рублей за литр.

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