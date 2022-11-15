Житель Армении заподозрен в госизмене

15 ноября 2022, 13:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гражданин Армении передавал сотруднику иностранной спецслужбы сведения, содержащие государственную и служебную тайну, сообщили в Службе национальной безопасности.

По данным ведомства, подозреваемый, находясь на учебных сборах Минобороны Армении в августе-ноябре 2021 года, был завербован через соцсеть Facebook* сотрудником иностранной спецслужбы. Посредством WhatsApp он передавал представителю спецслужбы сведения о вверенной ему боевой позиции, ее конкретном расположении, числе постовиков, вооружении, порядке прохождения службы, проинформировали в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

Подозреваемый задержан, в отношении него расследуется уголовное дело о госизмене, пишет со ссылкой на ведомство информагентство "Новости-Армения".

"Кавказский узел" также сообщал, что в июле военнослужащий в Армении был задержан и арестован по аналогичному обвинению. По данным СНБ, он передавал сотруднику зарубежной спецслужбы сведения о военной части и прочую информацию, составляющую государственную тайну.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.