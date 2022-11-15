15 ноября 2022, 11:34

Меняйло поделился планами использования территории "Электроцинка"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На территории завода "Электроцинк" во Владикавказе будет создан промышленный парк, и в следующем году там планируется запустить несколько малых производств, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Как сообщал "Кавказский узел", руководство "Электроцинка" в апреле 2019 года приняло решение об остановке последних двух цехов завода и начале мероприятий по консервации предприятия. В результате более 1,1 тысячи сотрудников "Электроцинка" попали под сокращение. Власти пообещали им помочь найти работу на других предприятиях региона и за его пределами. 3 июня 2020 года стало известно, что завод "Электроцинк" был выставлен на продажу на Avito.

ОАО "Электроцинк" вошел в состав Уральской горно-металлургической компании в 2003 году. Это было крупнейшее промышленное предприятие цветной металлургии в Северной Осетии, второе по мощности в России, известное своим производством цинка, свинца, кадмия и серной кислоты. В октябре 2018 года на заводе произошел крупный пожар, после которого было принято решение полностью законсервировать производство, отмечается в статье о заводе "Электроцинк" , размещенной в "Справочнике" "Кавказского узла".

Власти Северной Осетии совместно с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) планируют в 2023 году начать реализацию проектов в рамках развития территории бывшего завода "Электроцинк" во Владикавказе. Речь идет о создании промышленного парка, для чего будет создана управляющая компания, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Идет вопрос о размещении там малых производств с точки зрения промышленного технопарка", – привел сегодня ТАСС слова Меняйло.

Ранее глава Северной Осетии рассказал, что вредные отходы производства (клинкер) с завода "Электроцинк", законсервированного после крупного пожара в 2018 году, будут вывезены за три-пять лет, и после этого земельный участок будет передан республике, сказано в публикации.

"После того, как президентом РФ было принято решение о проведении спецоперации, мы договорились с УГМК, что клинкер они вывозят, обязательства будут выполнять, рекультивацию территории тоже будут проводить, но вопрос передачи пока завис. Было предложено совместное использование территории и ее развитие", – пояснил Меняйло.

Напомним, закрытия завода "Электроцинк" местные жители и экоактивисты добивались в течение 10 лет. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" подготовлен материал "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели". Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".

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Примечание:

"Пожар на "Электроцинке" актуализировал вопрос о его закрытии", "Электроцинк" объявил о сокращении более 1100 рабочих", "Запах от "Электроцинка" встревожил жителей Владикавказа".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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