Оппозиция вернулась в парламент Армении после бойкота

15 ноября 2022, 10:59

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Оппозиционные фракции парламента Армении "Честь имею" и "Армения" сегодня после длительного бойкота решили принять участие в сессии Национального собрания.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные фракции "Айастан" ("Армения") и "Честь имею" с апреля не принимали участия в парламентских заседаниях, а вместо этого проводили уличные протесты против премьер-министра Никола Пашиняна, требуя также не снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и исключить возможность включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Политологи указали, что роль оппозиции в парламенте формальна, так как она не может влиять на принятие решений. В сентябре депутаты фракций "Армения" и "Честь имею" отказались принимать участие в начавшейся осенней сессии Нацсобрания Армении. Оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, назвали неприоритетными для страны обсуждаемые в парламенте вопросы.

Оппозиционные фракции "Честь имею" и "Армения" сегодня принимают участие в сессии Национального собрания. Депутат от фракции "Армения" Агван Ованнисян заявил, что оппозиция вернулась в парламент со своей повесткой, пишет "Новости-Армения".

"Мы долгое время бойкотировали заседания, потому что на улицах боролись с катастрофической политикой этих властей. Сейчас на улицах временный перерыв, и мы полноценно используем этот инструментарий", - сказал Агван Ованнисян на заседании НС.

Армянская оппозиция проводила акции протеста с требованием отставки Пашиняна с 25 апреля. 1 мая оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста. Активисты установили палатки на площади Франции в центре Ереване, объявив забастовку. 15 июня сторонники оппозиции свернули палаточный городок, заявив о намерении присоединиться к активистам, добивающимся отставки Никола Пашиняна на уличных протестах.

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