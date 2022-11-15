15 ноября 2022, 10:05

Нападения бродячих собак в Южно-Сухумске обернулись уголовным делом для чиновников

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В отношении сотрудников отдела ЖКХ администрации Южно-Сухумска возбуждено уголовное дело о халатности после того, как несколько местных жителей подверглись нападениям бродячих собак, сообщили следователи. Комментаторы в Telegram отметили, что проблема с бездомными животными актуальна также в Махачкале, Каспийске и Буйнакске.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. В частности, 27 ноября 2020 года активисты движения "Каспийск – наш город" после избрания нового мэра Каспийска призвали его решить проблему с безнадзорными животными. 11 июня 2021 года зоозащитники отметили, что в Дагестане нужен приют для бездомных животных, и что республике необходимо проводить их бесплатную стерилизацию.

Следователи Тарумовского межрайонного следственного отдела СКР по Дагестану провели проверку после жалоб в соцсетях о нападении бродячих собак на жителей Южно-Сухокумска, и возбудили уголовное дело о халатности.

По версии следствия, сотрудники отдела ЖКХ администрации Южно-Сухокумска недобросовестно отнеслись к своим обязанностям по отлову и содержанию безнадзорных животных.

"Ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении двум жителям города Южно-Сухокумск, в том числе одному несовершеннолетнему, телесных повреждений, в результате нападения на последних бездомных собак", – сообщило 14 ноября на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Кроме жалоб жителей Южно-Сухумска на нападения бродячих собак, также эту тему ранее поднимали местные депутаты. После того, как 9 ноября бродячие собаки напали на жителей Южно-Сухумска, местные власти заявили, что их отловом занимается частная фирма, сообщил "Черновик".

На людей напала одна и та же собака, местные жители рассказывали газете, что нападение произошло 8 и 9 ноября, сказано в публикации.

На проблему с бродячими собаками ранее обратил внимание блогер Расул (Асад) Маазов. 27 октября он написал в своем Telegram-канале "Спросите у Расула", что эта проблема актуальна в Каспийске.

Администратор Telegram-канала "Монитор пациента и ЖКХ" сделал репост этой записи, и отметил, что проблема распространена не только в Каспийске, но и в Махачкале тоже. На 09.45 мск 15 ноября эта запись в Telegram-канале "Монитор пациента и ЖКХ", на который подписаны 5541 подписчика, набрала около двух тысяч просмотров и 10 комментариев.

"В Махачкале в центре города. В районе "Туриста" каждую ночь лают собаки, шум пробивается через закрытые окна. Всю ночь лай собак. Кто-то же получает деньги за работу, которую не делает", – написал imran_sky.

"В Буйнакске тоже много агрессивных собак, на днях на двух женщин очень сильно лаяли собаки, прохожие мужчины их отогнали. Племянница каждый раз в слезах ходит в школу из-за страха, что нападут собаки", – пожаловалась Амина Акаева.

"В Хасавюрте то же самое. Сын соседей однажды возвращался с тренировок. Встретил стаю собак. Убегая от них, упал, и повредил себе колено и руки", – отметил пользователь с ником Мммаи.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Махачкалы отчитались о начале отлова бездомных собак для приюта", "Мэрия Махачкалы отвергла обвинения в отстрелах собак", "Профессор из Рима помог зоозащитникам получить землю под Махачкалой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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