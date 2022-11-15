15 ноября 2022, 07:20

Пользователи соцсетей поддержали требования жителей Нового Хушета

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Незаконная продажа земель в Новом Хушете не могла проходить без покровительства дагестанских чиновников, считают пользователи соцсетей, прокомментировавшие требования жителей села навести порядок с выделением участков под строительство домов.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого жители махачкалинского поселка Новый Хушет потребовали от властей разобраться с захватом земель неизвестными, а также решить проблему с выделением им земельных участков. Власти Махачкалы в отчет на это заявили, что в поселке Новый Хушет разграничены земли площадью более 152 гектаров, и что ведется анализ реестра очередников.

Публикация о том, что жители Нового Хушета провели сход, на котором потребовали от властей разобраться с захватом земель, была размещена 14 ноября в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 285 тысяч пользователей. На 07.00 мск эта запись набрала 478 отметок "нравится" и 22 комментария.

"Конечно не получите участки, потому что земли продают за деньги. И не боюсь это сказать", – заявил пользователь platki_posuda_izberbash.

"Это по всему Дагестану так. Сами госслужащие и продают эти земли", – считает muhamedali_005.

"Я тридцать лет стояла в очереди. Когда пошла разбираться, сказали, что всё продано и нет земли", – пожаловалась zulkhidzha9335.

"Я как-то спросил, почему мне не дают участок, мне ответили, что у меня есть дом. Но этот дом Я построил на участке своей сестры. А мне мой участок так и не дали", – написал badrutdin24.

Запись о требовании жителей Нового Хушета, чтобы власти разобрались с махинациями с земельными участками, также была размещена 14 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 150 тысяч пользователей. На 07.00 эта публикация набрала 331 отметку с реакцией пользователей и 123 комментария.

"Везде так не только в Хушете", – считает Салихат Салиха.

"Да в Ногайском районе, село Терекли Мектеб, землю тоже не дают. Только тем, у кого есть деньги", – предположил Кошманбет Копиев.

"Кто и в какие времена выделял просто так участки? Всегда продавались и покупались. Не то, что землю, простую справку без денег не получишь", – написал Григорий Измайлов.

"Эти земли на свои средства покупают другие, бесплатно не получают. Надо спрашивать с того, который продаёт чужие земли", – отметила Aminka Princess.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 9 августа пять человек были оштрафованы в Махачкале после протеста против сноса построек на участках земли, которая находится в государственной собственности, но была продана местным жителям. Пользователи соцсети тогда предложили компенсировать затраты владельцам построек или узаконить их право собственности на землю.

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Примечание:

"Прокуратура потребовала вернуть земельный участок в центре Махачкалы", "В Махачкале садоводы выразили чиновникам недовольство процедурой оформления участков", "Депутат горсобрания Махачкалы обвиняется в присвоении земельных участков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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