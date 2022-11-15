15 ноября 2022, 02:26

Опубликован второй список погибших при сентябрьской эскалации конфликта армянских военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фонд страхования военнослужащих Армении опубликовал данные более 50 военнослужащих, погибших по итогам сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. 2 ноября Фонд страхования военнослужащих Армении опубликовал список с данными 93 военных, погибших во время этой эскалации.

21 октября глава Минздрава заявила, что идентифицированы все останки погибших во время сентябрьской эскалации конфликта армянских военнослужащих, а именно 201 тело.

В новом списке Фонда страхования военнослужащих значится 51 имя. Полный перечень этих имен с личными данными приводит 14 ноября News.am.

Большинство из погибших в новом списке - 36 человек - составляют срочники, еще 13 человек обозначены как контрактники, двое - как добровольцы. У троих контрактников из списка есть указание на офицерское звание. Среди погибших контрактников есть одна женщина, 41-летняя Алиса Мелконян. 

Все срочники из списка - молодые люди 2002 и 2003 годов рождения, датой смерти у всех значится 13 сентября 2022 года.

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Примечание:

"Оппозиционеры заявили о необходимости выхода Армении из-под влияния России", "Азербайджан передал Армении тела десяти погибших", "Баку обвинил Ереван в использовании Лачинского коридора в военных целях".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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