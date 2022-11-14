Коллеги Абдулмумина Гаджиева указали на признаки фальсификации его дела

14 ноября 2022, 23:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о финансировании терроризма в отношении Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова строится на показаниях засекреченных свидетелей и тех, кто отбывает длительные сроки заключения, другие же свидетели заявляют, что в их показания на стадии предварительного следствия были внесены недостоверные сведения, подчеркнули журналист Идрис Юсупов и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в поддержку журналиста. Так,14 ноября два одиночных пикета провели учредитель "Черновика" Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

Пикеты в поддержку Гаджиева привлекли внимание прохожих и силовиков

Одиночные пикеты, которые провели сегодня учредитель "Черновика" Магди Камалов и дагестанский журналист Идрис Юсупов привлекли внимание со стороны прохожих и сотрудников правоохранительных органов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Юсупов. По его словам, силовики не потребовали объяснения, но и интересовались у него, есть ли среди жителей республики политические заключенные и как обстоят дела с уголовным делом Абдулмумина Гаджиева. Юсупов пояснил правоохранителям, что любого человека могут преследовать за его позицию. "Любого человека, которого высказывает свои мысли, которые не нравятся власти, а потом у них находят наркотики, оружие, можно считать политическим заключенным",- подчеркнул Юсупов.

По мнению Юсупова, реакция со стороны прохожих и водителей была активнее, чем на прошлой акции. "Были люди, которые подходили и спрашивали, некоторые, которые фотографировали даже с противоположной стороны улицы. Были и те, кто фотографировали их машин, а также поддерживали сигналами", - рассказал Юсупов.

Коллеги Гаджиева подчеркнули отсутствие доказательств вины троих обвиняемых

Показательным для журналиста является то, что многие из свидетелей говорят в суде о том, что их показания против обвиняемых им приписаны. Также Юсупов подчеркнул, что показания свидетелей не касаются непосредственно Гаджиева, Ризванова и Тамбиева. "Они касаются в основном деятельности Исраила Ахмеднабиева и организации фонда по сбору денег. Фактически ничего пока подтверждающего (вину - Прим. "Кавказского узла") мы не находим", - рассказал Юсупов.

Также он обратил внимание на показания засекреченных свидетелей, которые полностью противоречат не только показаниям других свидетелей, но и показаниям их самих, которые они дают в суде и давали следователю. "Там все подробно расписано вплоть до паспортных данных и номеров каких-то, а на судебном заседании они все не помнят ничего, а потом, когда пытаются выяснить у них как они такие показания как они могли давать, они ссылаются на те показания, которые они давали следователю»,- отметил Юсупов, подчеркнув, что такое расхождение в показаниях свидетелей ставит под сомнение достоверность этих показаний.

На большое число засекреченных свидетелей по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова и то, что многие из свидетелей обвинения отбывают длительные сроки, также обратил внимание заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Они внезапно что-то вспоминают в деталях, но при этом в зале судебного заседания они ничего не могут повторить и соглашаются с тем, что находится в протоколах их допросов", - уточнил Магомед Магомедов.

Также есть свидетели, которые заявляют о положительных характеристиках Гаджиева, Ризванова, Тамбиева. "Ту часть показаний, где содержатся сведения о преступных деяниях, они не писали, эти показания не давали", а в суде заявляют, что эти показания в протоколы допроса добавил следователь, отметил он.

Уголовное дело имеет большое количество несостыковок и характером «состряпанного дела». В частности, Магомедов указал на то, что следствие указывало о наличии у подсудимых домовладения на берегу реки в Тверской области. «Было показано как в Дагестане довольно активно штампуются уголовные дела и дела по аресту имущества»,- отметил Магомедов.

Журналист также обратил внимание, что следствие не провело экспертиз публикаций Абдулмумина Гаджиева. "Они заявляли, что его публикации являются какими-то преступными по содержанию, но при этом не провели каких то экспертиз. Вот это в принципе можно назвать странностью в этом уголовном деле",- уточнил Магомедов.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов рассказал, что экспертиза статей Гаджиева еще не окончена и затруднился назвать сроки окончания данной экспертизы.

Военный суд в Ростове-на-Дону 26 октября признал виновным в финансировании терроризма Сааду Ахмеднабиева, брата Исраила Ахмеднабиева, который более известен как проповедник Абу Умар Саситлинский. Брат проповедника получил 16,5 года лишения свободы.

Процесс по уголовному делу Сааду Ахмеднабиева никак не связан с процессом Абдулмумина Гаджиева Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, отметил адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Тем не менее свидетели обвинения часто повторяются в разных уголовных делах, отметил Шабанов. По его мнению, решение суда в отношении Сааду Ахмеднабиева никак не моделирует возможное решение по срокам в отношении Гаджиева, Ризванова и Тамбиева, считает Шабанов.

По мнению Магомедова, приговор Сааду Ахмеднабиеву был ожидаемым. Журналист предположил, что примерно такая же судьба ждет и Абдулмумина Гаджиева. "К сожалению, у нас система устроена так, что если человека провели через следствие и через суды, то его непременно надо осудить, невзирая на то, что может человек и не виноват", - пояснил Магомедов.

На последнем заседании, которое состоялось в Южном окружном суде 10 ноября, глава фонда "Ансар" Абубакар Ризванов рассказал, что формально участвовал в деятельности фонда, но и продолжал заниматься коммерческой деятельностью в сфере наружной рекламы. У его родственника Карима Алиева была студия "Худа Медиа" (где, по версии следствия, записывались и монтировались видеоролики экстремистского характера. – Прим. "Кавказского узла"), которая занималась переводом на русский язык лекций арабских проповедников. Такая работа студии на тот момент была необычной, и студия была под постоянным наблюдением силовиков: в частности, в офисе несколько раз проводили обыски, изымали технику, но после проверок обычно всё возвращали, сообщил Абубакар Ризванов.

Студия "Худа медиа" является одной из крупнейших исламских студий в русскоязычном пространстве, рассказал журналист Идрис Юсупов. По его словам, раньше студия занималась переводом различных религиозных лекций выступлений различных ученых. В настоящий момент студия также действует, однако базируется сейчас в Турции, В тот момент, когда в данной студии работал Абубакар Ризванов активность студии была не такой высокой как сейчас, указал Юсупов. "Порядка десяти лет назад это было не так популярно, но они были одними из самых популярных каналов. Они распространяли лекции не только в интернете, но и на дисках. Сама студия была довольно известной", - сообщил Юсупов.

Журналист подтвердил, что деятельность студии вызывала усиленное внимание со стороны силовых структур, а в офисе "Худа медиа" несколько раз проводились обыски в ходе которых были изъяты все компьютеры. Многие сотрудники данной студии, опасаясь дальнейшего преследования, перебрались в Турцию и начали работать из этой страны, рассказал Юсупов. "Один из сотрудников данной студии является фигурантом этого дела, но не был задержан, потому что находится не в России",- рассказал журналист.

Благотворительный фонд «Ансар» был официально зарегистрирован и его деятельность была прозрачной, отметил Юсупов, ссылаясь на показания Ризванова.

Фонд "Ансар" не был сильно известен на территории Дагестана, однако следует учитывать, что "Ансар" работал на заре развития благотворительных фондов Дагестана, отметил Юсупов. "Сам Абубакар Ризванов рассказывал, что неоднократно были проверки фонда и никаких претензий (со стороны правоохранительных органов – Прим. "Кавказского узла") на момент проверок не было",- отметил Юсупов.