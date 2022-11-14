Житель Адыгеи в суде доказал право на отсрочку

14 ноября 2022, 22:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник оборонного предприятия из Майкопа Алексей Федорков оспорил решение о своей мобилизации и просил представить отсрочку. Представитель военкомата заявил, что решение о его мобилизации уже отменено, в связи с чем суд прекратил производство по делу.

Как писал "Кавказский узел", после объявления в России частичной мобилизации стали поступать сообщения о попытках мобилизовать, в том числе и тех мужчин, которые не должны отправляться в зону боевых действий. Так, в Адыгее вручили повестку инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко. Мобилизован был и майкопчанин Вячеслав Слипченко, будучи отцом пятерых малолетних детей. Обоим удалось добиться отмены своей мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, в ходе которой призваны 300 тысяч человек, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Инженер центра стандартизации, метрологии и испытаний Алексей Федорков оспорил в суде решение военкомата Майкопа отправить его на фронт по мобилизации, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Федорков получил повестку в рамках частичной мобилизации и был направлен на сборный пункт военкомата. Однако он полагает, что ему должна быть предоставлена отсрочка от военной службы, так как официально работает инженером специалистом в ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний", которое внесено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Истец заявил, что сотрудники предприятия не подлежат мобилизации и просил предоставить ему отсрочку, следует из решения Майкопского городского суда.

Представитель военкомата в суде заявил, что "на момент призыва основания для предоставления отсрочки отсутствовали", однако решение о мобилизации было пересмотрено и отменено. Суд прекратил производство по делу, так как военкомат уже вынес решение по сути иска, и права истца больше не нарушены, следует из карточки дела на сайте суда.

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