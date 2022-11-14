14 ноября 2022, 16:07

Завершено следствие по делу о смерти задержанного во Владикавказе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи отчитались о передаче в прокуратуру уголовного дела в отношении сотрудника полиции, в чье дежурство в больнице было совершено убийство задержанного.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа Следком сообщил о задержании старшего оперативного дежурного дежурной части горотдела полиции Владикавказа, который, по версии следствия, допустил убийство подозреваемого. Полицейскому было предъявлено обвинение в халатности.

По версии следствия, 11 июня во Владикавказе произошел конфликт между пожилым водителем и пассажиром такси, после чего пассажир ранил таксиста ножом. Водитель был госпитализирован в больницу скорой помощи. В приемное отделение той же больницы был доставлен подозреваемый из-за ранения руки, полученного во время конфликта. Позднее в больницу приехали сын потерпевшего и его друг, они прошли в смотровой кабинет, где один из них ударил задержанного ножом, а его спутник выстрелил в мужчину из пистолета. Мужчина скончался на месте, а нападавшие были задержаны.

Расследование уголовного дела полицейского завершено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Северной Осетии.

Окончательная версия следствия не изменилась. Следователи считают, что смерть задержанного стала возможной "вследствие халатного отношения обвиняемого к службе", поскольку он "не обеспечил необходимую охрану подозреваемого" в смотровом кабинете больницы.

Полицейскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. "По ходатайству следственных органов судом в отношении  полицейского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в публикации на сайте ведомства. 

Смерть задержанного в больнице расследуется по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), отмечается в сообщении. Подробностей расследования этого дела ведомство не привело.

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Примечание:

"Подозреваемый в нападении на таксиста застрелен в больнице Владикавказа", "Высокопоставленный ставропольский силовик осужден за соучастие в убийстве", "Полицейский в Махачкале арестован после фальсификации уголовного дела".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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