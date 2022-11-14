Завершено следствие по делу о смерти задержанного во Владикавказе

14 ноября 2022, 16:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи отчитались о передаче в прокуратуру уголовного дела в отношении сотрудника полиции, в чье дежурство в больнице было совершено убийство задержанного.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа Следком сообщил о задержании старшего оперативного дежурного дежурной части горотдела полиции Владикавказа, который, по версии следствия, допустил убийство подозреваемого. Полицейскому было предъявлено обвинение в халатности.

По версии следствия, 11 июня во Владикавказе произошел конфликт между пожилым водителем и пассажиром такси, после чего пассажир ранил таксиста ножом. Водитель был госпитализирован в больницу скорой помощи. В приемное отделение той же больницы был доставлен подозреваемый из-за ранения руки, полученного во время конфликта. Позднее в больницу приехали сын потерпевшего и его друг, они прошли в смотровой кабинет, где один из них ударил задержанного ножом, а его спутник выстрелил в мужчину из пистолета. Мужчина скончался на месте, а нападавшие были задержаны.

Расследование уголовного дела полицейского завершено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Северной Осетии.

Окончательная версия следствия не изменилась. Следователи считают, что смерть задержанного стала возможной "вследствие халатного отношения обвиняемого к службе", поскольку он "не обеспечил необходимую охрану подозреваемого" в смотровом кабинете больницы.

Полицейскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. "По ходатайству следственных органов судом в отношении полицейского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Смерть задержанного в больнице расследуется по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), отмечается в сообщении. Подробностей расследования этого дела ведомство не привело.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.