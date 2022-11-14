Активист партии Народного фронта Азербайджана арестован после акции протеста

14 ноября 2022, 13:27

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Ровшан Мамедов, задержанный на акции протеста в Баку 11 ноября, арестован в административном порядке на 30 суток. В партии Народного фронта Азербайджана арест сочли необоснованным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", власти Баку отказались согласовать партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявленную на 11 ноября акцию с требованиями свободы собраний, освобождения политзаключенных, проведения свободных выборов и демократических реформ. Оппозиционеры сочли отказ противоречащим Конституции, заявив, что проведут акцию. В канун протестной акции начались превентивные задержания оппозиционеров. Всего на акции были задержаны не менее 150 человек, еще около 50 - до ее начала. При задержаниях применялась избыточная сила, сообщили в партии и правозащитной организации "Линия защиты". Большинство участников акции были отпущены, один из протестующих задержан за повреждение полицейской машины, проинформировало МВД Азербайджана.

Один из участников акции - член ПНФА Ровшан Мамедов - 12 ноября был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции (ст. 535.1 КоАП Азербайджана), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

"Детали дела неизвестны. После задержания Мамедов не звонил близким. Суд был проведен, судя по всему, с участием адвоката по назначению. Сегодня утром удалось выяснить, что Мамедова осудили на 30 суток якобы из-за неповиновения полиции. Но это неправда. Его задержали 11 ноября на акции, которую снимали на видео многочисленные журналисты. Ровшан, как появился на месте акции, его задержали и сразу посадили в полицейскую машину. Кстати, МВД утверждало, что он якобы разбил заднее стекло автомобиля полиции. Но это не правда: на кадрах видно, как стекло машины было уже разбито, когда Ровшана полицейские вели к автомобилю", - утверждает Адилов.

Он отметил, что партия привлечет к защите Мамедова адвоката по выбору, который подаст апелляцию на арест. "Очевидно, что обвинение сфабриковано, арест носит политический характер. Мамедова преследуют за участие в мирной акции протеста. Тем самым активистов хотят запугать, чтобы они перестали выходить на мирные протесты", - считает глава пресс-службы ПНФА.

Адилов заявил, что на акции 11 ноября были задержаны 235 человек, и за исключением Мамедова всех позже отпустили. "Но кратковременное задержание за реализацию права на мирные протесты также является нарушением фундаментальных прав. Это показатель нулевой терпимости власти к протестным голосам", - отметил он.

Член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов, который следил за акцией, подтвердил, что Мамедов не разбивал стекло автомобиля полиции.

"У нас есть видеосвидетельства того, как Мамедова задержали на акции и посадили в машину полиции. Он был задержан сразу, как только появился на месте акции. Когда его сажали в машину, стекло было уже разбито", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

В Сабаильском районном суде подтвердили информацию об аресте Мамедова. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Ранее в пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что "11 ноября, около 16.00 (15:00 мск) группа лиц попыталась провести несогласованную акцию перед зданием Исполнительной власти города Баку". "Попытка была предотвращена сотрудниками полиции, участники акции удалены с места", - сказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

В полиции также сообщили о задержании Мамедова. "Один из участников акции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый Р. Мамедов, был задержан и доставлен в отделение полиции в связи с тем, что разбил заднее стекло служебной машины полиции", - заявили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что по этому случаю проводится расследование.

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