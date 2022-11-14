Госжилинспекция Дагестана, фото: РИА "Дагестан".

14 ноября 2022, 09:09

Аудиторы заявили о завышении зарплаты в дагестанской жилинспекции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Госжилинспекция Дагестана за год необоснованно выплатила в виде премий сотрудникам более 1,5 млн рублей, и более 670 тысяч рублей составил перерасход по зарплатам, сообщили аудиторы.

По данным Счетной палаты Дагестана, после проверки выяснилось, что в 2021 году Госжилинспекция республики необоснованно выплатила сотрудникам в виде премий 1 млн 507 тысяч рублей.

Помимо премий перерасход был и по зарплатам. "Объем бюджетных средств неправомерно заложенных и израсходованных на оплату труда работников Госжилинспекции РД в 2021 году составил в сумме 677,4 тысяч рублей", – привел вечером 13 ноября в своем Telegram-канале "Черновик" сообщение Счетной палаты Дагестана.

В Госжилинспекции Дагестана с октября 2021 года отсутствовала должность первого заместителя руководителя. Но, несмотря на это, ведомство выплатило первому заместителю 192,8 тысячи рублей за период с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

Кроме того, аудиторы обнаружили нарушения не связанные с выплатами. В частности, служебная квартира, которая находится на балансе Госжилинспекции, необоснованно находилась в распоряжении бывшего сотрудника ведомства. Также одной из сотрудниц выделили 113,5 тысячи рублей в качестве командировочных, но в командировку она не поехала. Всего в деятельности Госжилинспекции Дагестана в 2021 году выявлено нарушений на 4,2 млн рублей, сообщила Счетная палата Дагестана.

На 09.05 на сайте Госжилинспекции Дагестана нет комментариев относительно сообщения Счетной палаты республики.

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля 2021 года стало известно, что Счетная палата Дагестана выявило нарушения в деятельности Минобразования республики. Министерство допустило множественные нарушения при реализации денег, выделенных на строительство школ и другие нужды образовательной системы, сообщили аудиторы.

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Примечание:

"Политологи поспорили об отчете Счетной палаты Дагестана", "Счетная палата нашла нарушения в мэрии Махачкалы", "Сотрудники Счетной палаты Дагестана заподозрены в вымогательстве крупной взятки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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