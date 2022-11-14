Кубанские  волонтеры провели экосубботник в парке Кадош

14 ноября 2022, 08:14

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Несколько десятков добровольцев из числа местных жителей и активистов провели экологический субботник в парке Кадош, расположенном около Туапсе. Участники акции убрали в парке мусор, который остался после туристического сезона.

Добровольцы и экоактивисты провели субботник в лесопарке Кадош, в нем приняли участие жители Тупсе и соседних районов, сообщил председатель краснодарского регионального отделения общественной организации "Зелёная лига" Евгений Витишко.

"Сегодня все вместе убирали мусор в лесопарке Кадош. Мероприятие получилось классное с чаем, пирожками, хорошей организацией. <…> В основном [была] приезжая молодежь из других районов края. Мне понравилось и общаться с ними, и чуть побегать с пакетами по склонам", – написал Витишко 13 ноября в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал фотографии, на которых показаны несколько десятков человек, преимущественно – молодежь, во время уборки мусора. Участники акции одеты в оранжевые жилеты и белые футболки. На одном из снимков показаны мешки с собранным мусором.

Экологическая акция, которую провели волонтеры и экоактивисты, называется "Чистые горы", она прошла у кемпинга "Скала Киселева".

Лесопарк Кадош расположен рядом с Туапсе, его площадь составляет 300 гектаров. В парке много растений редких видов: пицундская сосна, ягодный тис, ятрышники, офрисы. Также есть несколько видов орхидей, которые занесены в Красную книгу. Скала Киселева – популярный туристический маршрут. Территория лесопарка — это берег древнего моря. После курортного сезона в лесопарке обычно остается много мусора, информируют "Юга.Ру".

Популярный курорт Туапсе в Краснодарском крае называют "золотой серединой" между Геленджиком и Сочи. Этот небольшой городок на берегу Туапсинской бухты Черного моря, окруженной предгорьями Большого Кавказа, привлекателен горными ландшафтами, каньонами рек, водопадами, многообразием растительности, сказано в справке " Курорт Туапсе: к морю летом и зимой" подготовленной "Кавказским узлом".

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