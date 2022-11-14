Анонсирован капремонт башни на горе Большой Ахун

14 ноября 2022, 01:23

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Башню на горе Большой Ахун в Сочи, которая находится в аварийном состоянии, но открыта для туристов, закроют с 30 ноября для проведения реконструкционных работ.

Как писал "Кавказский узел", башня на горе Большой Ахун была закрыта почти год для туристов после того, как в нее попала молния. Однако в 2020 году ее вновь открыли для туристов. В октябре 2020 года суд оштрафовал Сочинский национальный парк за эксплуатацию башни без должного ремонта. Однако при этом ее продолжали посещать тысячи туристов.

Туристический объект "Башня на горе Большой Ахун" будет закрыта для посещения в связи с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, случится это 30 ноября, сообщает 13 ноября "Живая Кубань" со ссылкой на пресс-службу Сочинского национального парка.

По проекту предусмотрено усиление строительных конструкций здания, реставрация фасада, наружной лестницы, каменного ограждения террасы, демонтаж ряда пристроек, пишут "Юга.ру".

Несмотря на реконструкционные работы, территория горы в зимний сезон будет доступна для посещения, вокруг башни будет функционировать прогулочная тропа, будет организована историческая экспозиция башни, сообщает

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