Жительница Дагестана осуждена за участие в ИГ*

13 ноября 2022, 18:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Махачкале приговорил Гогуш Абсаидову к шести годам колонии, признав ее участницей группировки сирийских боевиков "Исламского государства"*. Наказание женщине отсрочено, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года участники семинара в Москве констатировали, что, хотя власти и признают необходимость возвращения из Сирии жен и детей боевиков, в том числе уроженцев Северного Кавказа, но остаются актуальными проблемы их реабилитации и социальной адаптации.

Российские правозащитники в 2021 году выпустили аналитический доклад о проблемах соблюдения прав человека и нарушениях гуманитарных норм в Сирии за последние 10 лет конфликта. "Кавказский узел" опубликовал справку об этом докладе.

Советский райсуд Махачкалы признал местную жительницу Гогуш Абсаидову виновной в участии в незаконном вооруженном формировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима, но отложил исполнение наказания до достижения сыном осужденной 14-летнего возраста. Ей запрещено выезжать из своего района и менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, где она должна ежемесячно отмечаться, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Согласно материалам дела, Гогуш Абсаидова в 2014 году вместе с мужем и сыном вылетела в Турцию, где тайно перешла границу с Сирией и примкнула к боевикам ИГ*. В течение трех лет Абсаидова жила в Алеппо, готовила еду, стирала и чинила одежду боевикам, получая за это 100 долларов в месяц и еще 75 долларов на содержание ребенка.

Муж Абсаидовой участвовал в боевых действиях и вскоре погиб. Она в октябре 2017 года сдалась в плен курдам, после чего ее с детьми отправили в лагерь для семей боевиков в местности Камышлы, а через год - в лагерь для беженцев "Аль-Холь". Весной 2021 года в депортационном центре Турции она заполнила документы на возвращение в Россию, пишет издание.

Гогуш Абсаидова признана виновной по части 2 статьи 208 УК РФ, указано в карточке дела, размещенной на сайте суда. Часть 2 статьи 208 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту приговора, опубликованному в карточке дела, женщина была задержана в московском аэропорту Внуково, когда прилетела в Россию. "До момента задержания подсудимая о своем участии в незаконном вооруженном формировании в правоохранительные органы не сообщала, имея на это реальную возможность. В судебном заседании подсудимая с предъявленным ей органом предварительного расследования обвинением согласилась полностью. Пояснила, что обвинение ей понятно, признала себя виновной в совершении преступления и деятельно раскаялась в содеянном и просит не лишать её свободы", - говорится в приговоре.

Мать Гогуш Абсаидовой была допрошена в суде в качестве свидетеля. Она рассказала, что в 2013 году ее дочь вышла замуж, а в конце 2014 года вместе с мужем уехала в Сирию, не предупредив родственников. В 2017 году мать Гогуш стала обращаться к общественным деятелям с просьбой вывезти ее внуков из Сирии. "В 2020 году они были вывезены с территории САР и перевезены авиатранспортом в <адрес>, а затем домой. В 2017 году ей стало известно, что подсудимая находится в лагере «Аль-Холь» в плену у курдов. В начале 2021 года ей стало известно, что подсудимая покинула лагерь «Аль-Холь» и находится в депортационном лагере на территории Турции, откуда она в последующем в апреле 2021 года была депортирована", - говорится в судебном акте.

Смягчающими обстоятельствами суд счел наличие у Абсаидовой двух малолетних детей, положительную характеристику по месту жительства, полное признание вины и раскаяние. "Суд приходит к выводу о назначении подсудимой наказания с применением правил ст. 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление". – Прим. "Кавказского узла") ниже низшего предела санкции, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ… Суд также не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания", - говорится в приговоре.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.