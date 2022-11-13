Монтаж сирен. Фото: "Шелеховский вестник" https://shel-vestnik.ru/20-iyulya-v-shelehovskom-rajone-projdyot-proverka-siren/

13 ноября 2022, 17:52

Власти ответили на претензии ростовчан обещанием модернизировать сирены

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До конца года в Ростове-на-Дону планируется установить дополнительные сирены для оповещения жителей, сообщили в мэрии после жалоб горожан на неэффективную работу сирен во время проверки.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября жители Ростовской области пожаловались губернатору, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило в тот день МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирены и в случае реальной угрозы. Сирены в разных городах области в ходе проверки не сработали или звучали слишком тихо, признал на следующий день департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В связи с неудачной проверкой систем оповещения, которая прошла 9 ноября, власти Ростова-на-Дону решили установить шесть тревожных сирен, сообщили в администрации города.

По данным мэрии, закупить и установить сирены планируется до конца 2022 года. Дополнительные сирены будут стоять на территориях, "не охваченных звуковым прикрытием электросирен", однак конкретные точки установки пока неизвестны, пишет сегодня издание «1Рнд».

На сайте администрации Ростова-на-Дону, а также в телеграм-канале мэрии и на ее странице во "ВКонтакте", по состоянию на 17.52 мск не опубликована информация о планах модернизации системы оповещения.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградцы потребовали от властей провести ревизию укрытий", "Жители Ростовской области пожаловались на плохую работу сирен", "Власти Ростовской области отказались тиражировать памятку на случай обстрелов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 ноября 2022, 18:43

  • Жительница Дагестана осуждена за участие в ИГ*

    Суд в Махачкале приговорил Гогуш Абсаидову к шести годам колонии, признав ее участницей группировки сирийских боевиков "Исламского государства"*. Наказание женщине отсрочено, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

13 ноября 2022, 16:55

13 ноября 2022, 15:57

13 ноября 2022, 14:59

  • Малый хадж обещан семьям погибших на Украине жителей Чечни

    Родственникам погибших "при исполнении патриотического долга на территории Украины" предоставлена возможность совершить малый хадж за счет поддержки от фонда Кадырова, сообщил муфтият Чечни на фоне отчетов Рамзана Кадырова о коллективных молитвах по всей республике за успех военной операции.

13 ноября 2022, 14:00

  • Контрактник из Волжского погиб на Украине

    На Украине погиб ефрейтор-контрактник Дмитрий Бондарь, сообщили в мэрии Волжского. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 150 уроженцев Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи