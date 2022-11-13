Власти ответили на претензии ростовчан обещанием модернизировать сирены

13 ноября 2022, 17:52

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До конца года в Ростове-на-Дону планируется установить дополнительные сирены для оповещения жителей, сообщили в мэрии после жалоб горожан на неэффективную работу сирен во время проверки.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября жители Ростовской области пожаловались губернатору, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило в тот день МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирены и в случае реальной угрозы. Сирены в разных городах области в ходе проверки не сработали или звучали слишком тихо, признал на следующий день департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В связи с неудачной проверкой систем оповещения, которая прошла 9 ноября, власти Ростова-на-Дону решили установить шесть тревожных сирен, сообщили в администрации города.

По данным мэрии, закупить и установить сирены планируется до конца 2022 года. Дополнительные сирены будут стоять на территориях, "не охваченных звуковым прикрытием электросирен", однак конкретные точки установки пока неизвестны, пишет сегодня издание «1Рнд».

На сайте администрации Ростова-на-Дону, а также в телеграм-канале мэрии и на ее странице во "ВКонтакте", по состоянию на 17.52 мск не опубликована информация о планах модернизации системы оповещения.

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