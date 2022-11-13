Активисты указали на первоочередные задачи для нового мэра Краснодара

13 ноября 2022, 16:55

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Новому мэру Краснодара Евгению Наумову следует в первую очередь решить проблемы с общественным транспортом, городской системой канализации и плохой экологией, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября депутаты гордумы Краснодара избрали новым мэром вице-губернатора Кубани Евгения Наумова. На заседании гордумы были заслушаны доклады всех пяти кандидатов на должность мэра, при этом Павел Попов в своем выступлении снял свою кандидатуру в пользу Наумова, а безработный Николай Павелко попросил депутатов поддержать Евгения Наумова. Сам Наумов поблагодарил за поддержку губернатора Вениамина Кондратьева.

До середины августа мэрию Краснодара возглавлял Андрей Алексеенко, который провел на этом посту девять месяцев. Он уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую должность.19 августа стало известно, что Алексеенко назначен председателем совета министров в военно-гражданской администрации Харьковской области, которую покинул, по данным "КП-Кубань", 10 сентября. До Алексеенко должность мэра Краснодара занимал Евгений Первышов, которого 8 декабря 2016 года депутаты гордумы единогласно избрали главой города.

Новому мэру придется «балансировать между запросами и имеющимися средствами», поскольку нынешняя ситуация, связанная с военной операцией на Украине, скорее всего, приведет к сокращению финансирования города, считает лидер движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук.

Прежде всего, по ее мнению, в городе необходима транспортная реформа. "Краснодар - аутсайдер в сфере транспорта (за исключением электрического), поэтому одна из задач, стоящих сегодня перед новым главой — проведение транспортной реформы, перехода на брутто-контракты (договор между пассажиром и перевозчиком через посредника, организатора перевозок. – Прим. "Кавказского узла"), которая потребует многомесячной подготовки. Кроме того, любая транспортная реформа не заработает, пока не начнут нормально работать дороги, не появится система выделенных полос и так далее. Мало просто создать эту систему выделенных полос, взять и расчертить линии на улицах города, это еще и изменение парковок и куча других проблем, для решения которых требуется волевое решение главы города", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимость в улучшении инфраструктуры общественного транспорта еще в ноябре 2019 года назвал одной из главных проблем Краснодара блогер-урбанист Илья Варламов. "Строятся многоэтажки, безумные жилые районы, но никто не думает об общественном транспорте - в городе нет даже выделенных полос для общественного транспорта. [...] Краснодару необходима транспортная реформа - нужно полностью переориентировать городской бюджет от строительства дорог к развитию общественного транспорта", - указал блогер после очередного посещения Краснодара.

Ключевым вопросом в этой сфере Репещук назвала отсутствие качественного контроля. "Эту проблему мэру придется решать, взаимодействуя с региональной властью и ГИБДД. Без привлечения этих двух структур решение этой проблемы невозможно", - заметила она.

Второй серьезной проблемой города Марина Репещук назвала канализацию. "После дождей люди двигаются по тротуарам, а автомобили ездят по водам с фекалиями, попадающими наверх из канализации. Это приводит к подтоплению, останавливающему весь транспорт (в том числе электро-, включая трамваи), поскольку есть зоны подтопления и вся трамвайная сеть оказывается парализована. Решить это все можно только после серьезного решения проблемы с канализацией", - сказала активистка.

Кроме того, по мнению Репещук, Краснодар "сильно страдает с экологической точки зрения" и стал некомфортным для проживания. "Мало делается для озеленения. Нет комплексной стратегии озеленения, исходящей из тех научных обследований города, которые были проведены. Еще один важнейший вопрос, связанный с предыдущими — это загрязнение воздуха города. Он перенасыщен автомобилями, что связано с проблемой некачественного общественного транспорта. Помимо загрязнения воздуха от автомобилей есть сжигание соломы на полях в окрестностях Краснодара и в Адыгее — это также сильно загрязняет воздух, что сказывается на здоровье людей", - сказала Марина Репещук.

Также, по ее мнению, мэру следует решить проблему нехватки поликлиник. "Ведь в городе их катастрофически не хватает, как и школ. Даже если строительство поликлиник не зависит полностью от мэра, необходимо его взаимодействие с краевыми властями по этому поводу", - высказала мнение активистка.

Региональный редактор РИА «ФедералПресс» Андрей Гусий также первоочередными задачами нового мэра Краснодара назвал решение транспортной проблемы, нехватки школ и проведение инвентаризации бесхозного либо "непонятно кому принадлежащего" имущества, которого, по его словам, "в городе достаточно много".

"У мэра мало полномочий и небольшой бюджет, а спрашивают с него много, даже если отрасли (вроде ЖКХ) уже давно в частных руках. […] Он (Наумов) не яркий руководитель, но может, сейчас это и к лучшему. Тем более, что он пришел, когда на будущий год все решения уже приняты, даже бюджет, и он ничего с этим поделать не может. Так что реально мы сможем что-то от него увидеть лишь год спустя, если он удержится в должности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наумову нужно "провести ревизию обещаний", данных предыдущими мэрами, считает директор АНО «Центр прикладной социологии и политологии», член Общественной палаты края Геннадий Подлесный. "Они насобирали списки вопросов от жителей, которые надо решать, и теперь надо проводить инвентаризацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Евгений Наумов уже исполнял обязанности мэра Краснодара. В сентябре 2021 года мэр Евгений Первышов стал в своем одномандатном округе лидером на выборах депутатов Госдумы и написал заявление о досрочной отставке с поста главы города. Депутаты гордумы приняли его заявление, и исполняющим обязанности главы Краснодара назначили Евгения Наумова как первого заместителя Первышова.

По словам Подлесного, Наумов практически не запомнился краснодарцам за время своей работы вице-губернатором. "Во многом это вызвано тем, что область его непосредственной работы требовала не столько публичности, сколько большей усидчивости и умения работать с юристами", - пояснил он.

Итог голосования за кандидатуру мэра был предопределен, считает Геннадий Подлесный. "Во-первых, это были непрямые выборы, и никаких встреч с избирателями, как и влияния этих избирателей на итоги выборов не было. Один из пяти финалистов вообще сошел с дистанции, а про оставшихся можно сказать просто: был один тяжеловес, Наумов, и все остальные. Выбрали того, кого рекомендовал губернатор", - сказал он.

По итогам отбора на должность мэра претендовали, помимо Наумова, председатель общественной организации "Правовое государство", директор ООО "Инвестор" Ахмед Бесленей, безработный Николай Павелко, депутат гордумы Павел Попов и директор ООО "СтройГенПлан" Геннадий Потапов.

Остальные кандидаты "фактически сыграли роль спойлеров", согласился Андрей Гусий. "Я, хотя и наблюдаю за выборами примерно с 2008 года, вижу их в первый и, вероятно, в последний раз. Это могли быть и любые другие люди — ничего бы не изменилось. Их привлекли на чисто техническую роль", - сказал он.

По мнению Гусия, для этих четырех человек участие в выборах мэра стало элементом саморекламы. "Теперь они могут написать в своем резюме строчку «Кандидат в мэры Краснодара» - это будет хорошо смотреться", - заметил он.

Руководитель общественного движения «Гражданский комитет России» в ЮФО Алексей Тодоренко также сообщил, что не слышал ранее о людях, которые стали конкурентами Наумова. "Даже муниципальные СМИ ничего не сообщали ни о них, ни о том, как проходил отбор, какие вопросы задавали и так далее. Про Наумова уже полтора года назад знали, что он будет мэром. Но тогда почему-то возник Алексеенко", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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