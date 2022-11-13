13 ноября 2022, 04:45

Инцидент с гибелью школьника после драки на Ставрополье привлек внимание Бастрыкина

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели 15-летнего подростка в Ставропольском крае после драки в школе.

В сообщении, опубликованном 12 ноября в официальном Telegram-канале Следком России также отмечается, что ход расследования инцидента поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел 10 ноября в школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. Во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка. Один обвинил другого в том, что он испачкал его одежду мелом. В ходе потасовки подросток ударил одноклассника ногой в грудь, пострадавший потерял сознание. Привести в чувство его не удалось ни педагогам, ни вызванным врачам скорой помощи, мальчик умер. Выяснилось, что при ударе пострадавшему передавило сонную артерию, пишет 1117.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, в марте был арестован 14-летний житель Невинномысска, который был заподозрен в том, что убил ножом 12-летнего мальчика. Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан.

В декабре 2021 года 16-летний подросток был заподозрен в причастности к гибели 13-летнего мальчика на Ставрополье. Дело было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России (убийство малолетнего).

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подросток помещен в реанимацию после обрушения перекрытия здания на Ставрополье", "Ставропольский подросток обвинен в подготовке теракта", "Ставропольский подросток обвинен по делу о резонансном ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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