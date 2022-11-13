Срочник из Шахт погиб при взрыве мины на границе

13 ноября 2022, 02:47

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Несколько военнослужащих зашли на минное поле у границы, чтобы сделать селфи у пограничного столба, в результате взрыва мины два срочника погибли, в том числе 19-летний шахтинец, рассказал военком Ростовской области Игорь Егоров.

19-летний срочник из Шахт погиб при подрыве мины в Брянской области.

Инцидент подтвердил военком Ростовской области Игорь Егоров, по словам которого, срочник зашел на минное поле у госграницы, пишет 12 ноября 161.ru.

"Он погиб не от вражеской мины, а из-за нарушений требования безопасности. Они нарушили и взорвали свою же мину. Там погибло несколько человек. Решил товарищ сфотографироваться около столба пограничного. Пошли на своей же растяжке подорвались", - приводит издание слова военкома.

Егоров добавил, что солдат, который хотел сфотографироваться у пограничного столба, погиб на месте, а шахтинец - позже от полученных травм.

При подрыве мины были ранены еще трое солдат, информирует donnews.ru.

Погибший десантник 23 ноября должен был вернуться домой.

На сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации сведений об инциденте по данным на 02.30 мск сегодня, 13 ноября нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле Военный следственный отдел Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства 21-летнего срочника. Родные не согласились с версией следствия о самоубийстве.