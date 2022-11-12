Школьница пострадала в Краснодаре от нападения бродячих собак

12 ноября 2022, 20:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Второкласснице в Краснодаре потребовалось лечение после нападения бродячих собак на территории школы, сообщила мать девочки. Власти города пообещали отловить собак, к расследованию инцидента подключился глава Следкома.

О том, что на второклассницу в Краснодаре напали собаки, сообщила мать девочки. По ее словам, четыре бродячие собаки напали на ребенка на территории лицея. Врачи диагностировали у девочки укусы и ссадины и назначили ей курс прививок от бешенства.

"Раздражает халатное отношение со стороны ответственных лиц: почему на территории школы на постоянной основе живут огромные бродячие псины? Мы легко отделались, хоть я молчу о психической травме, которую получил ребенок. Но завтра может пострадать и другой ребенок", - привело 11 ноября слова женщины 93.ru, уточнив, что инцидент произошел 9 ноября.

В пресс-службе городского управления полиции сообщили, что обращений по этому поводу в МВД не поступало, пишет издание.

На инцидент отреагировал муниципальный центр управления Краснодара. "Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства»", - сообщило ведомство 11 ноября в своем телеграм-канале.

В департаменте образования Краснодара сообщили, что администрация лицея неоднократно обращалась в департамент городского хозяйства по вопросу отлова бродячих животных, однако "никаких мер принято не было", сообщает сегодня "Коммерсант".

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Следкома доложить об обстоятельствах инцидента, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте Следственного комитета.

Краевое управление ведомства, по состоянию на 19.55 мск, не сообщило на своем сайте об исполнении поручения Бастрыкина.

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