12 ноября 2022, 11:09

Суд арестовал трех ставропольских силовиков по делу о наркотиках

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд удовлетворил ходатайство следствия поместить под стражу троих сотрудников отдела МВД по Минераловодскому городскому округу, заподозренных ранее в торговле наркотиками и в превышении полномочий, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября следователи информировали, что трое сотрудников отдела МВД по Минеральным Водам заподозрены в торговле наркотиками.

Ходатайства следователя Следкома о том, чтобы поместить под стражу в качестве меры пресечения троих сотрудников Минераловодского отдела полиции, удовлетворены судом, информировало сегодня "Вести Ставрополье" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Напомним, по версии следствия, замначальника полиции, начальник уголовного розыска и оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по Минераловодскому городскому округу, чтобы улучшить показатели своей работы, добивались от жителя Минеральных Вод признания в преступлениях, которых он не совершал. Силовики сбыли ему более 0,8 грамма наркотиков в качестве вознаграждения.

Комментариев от адвокатов полицейских относительно версии следствия не поступало. На 11.05 мск 12 ноября на сайте МВД по Ставрополью нет комментариев относительно ареста троих полицейских.

Напомним, 20 июля 2021 года стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. В день его задержания депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"На Ставрополье двое полицейских обвинены в превышении полномочий", "Полицейский на Ставрополье заподозрен в крупном взяточничестве", "Полицейский на Ставрополье заподозрен в истязании задержанного".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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